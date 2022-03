Udskud: Vælgere raser

I weekenden kom det frem, at varmekunder, der er ramt af høje gaspriser først kan få den lovede varmecheck efter sommerferien. I dag har Skatterådet så udskudt beslutningen om at ændre i transportfradraget. Det skaber debat.

- Hvordan fanden kan man aflive et erhverv på få dage (mink red).

- Bruge milliarder på no time (forsvaret/NATO-oprustning red.).

- Men hjælpe danskerne, næææ nej den går sku ikke du.

De er fulde af lort

Sådan skriver Susan L., der er en af de meget ophidsede danskere, der lige nu får luft på DR Nyheders Facebook-profil over, at Skatterådet har udsat en beslutning om at sætte transportfradraget op, så danskerne der bruger bil frem og tilbage på arbejde, kan få lidt luft i økonomien.

- Hold nu op, er det nu også udskudt? Ligesom varmecheken..

- De er så fuld af lort.

- Det lyder så godt...men der bliver ingenting gjort.

Hvad er det for nogen på den borg?

- Hvad er det for politikere, der sidder på den borg. Føj, skriver Pia E. i en anden kommentar med henvisning til, at husstande med høje varmeudgifter og løn under 550.000 i begyndelsen af februar blev lovet en varmecheck på 3700 kr. Men at det nu er kommet frem, at pengene tidligst kan komme til udbetaling til august.

Allerede í efteråret opfordrede EU regeringerne til at hjælpe varmekunder med de skyhøje regninger - og regeringer i bl.a Polen, Tyskland, England og Irland har sat afgifterne på brændstof ned.

