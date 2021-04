Udstiller Mette før topmøde

- Danmark er ikke noget grønt foregangsland, så længe vi brænder verdens skove af i klimaets navn, og vi er bestemt ikke et godt eksempel, som andre lande bør følge.

- Hvis vi vil leve op til vores grønne image, bør vi i stedet gøre alt, hvad vi kan, for at få biomasse ud af verdens energiproduktion.

Træ fylder mere end vind

Sådan siger Bente Hessellund Andersen fra Miljøbevægelsen NOAH forud for det klimatopmøde, Joe Biden har indkaldt til i morgen og fredag. Målet med mødet er at få verdens ledere til at tage ansvar for at nå Parisaftalens ambitioner om at begrænse den globale temperaturstigning til maksimalt 1,5 grader. Men inden mødet vil NOAH gerne gøre den amerikanske præsident opmærksom på, at Danmark og resten af EU anser afbrænding af biomasse som vedvarende energi. Og at noget af det træ kommer fra amerikanske skove.

For et par uger siden var nationen!-læseren Ole B. inde på samme problematik - han mente, at de brasilianske træprodukter, der bliver sejlet til Amager for at indgå i den grønne del af det danske klimaregnskab, var en skandale. Og NOAH synes, Mette Frederiksen bør være ærlig og fortælle Biden, hvad det danske energi-eventyr egentlig bygger på:

Danmark henter mange tons træ fra USA hvert år. Træ som ryger direkte i forbrændingen. Screenshot: Danmarks Statistik

Vi skal stoppe galskaben

- Danmark kan brænde træ af fra blandt andet amerikanske skove og kalde det klimaneutral energi.

- Og det har resulteret i, at strøm fra de vindmøller, vi er så kendte for i udlandet, i 2019 kun udgjorde 23 % af den såkaldt vedvarende energi i Danmark, mens biomasse til produktion af el og varme udgjorde hele 60 %.

- Det er på tide, at vi stopper galskaben. Derfor opfordrer vi Danmark og EU til at benytte dette topmøde til at indrømme den fejltagelse, det har været at lade bioenergi tælle som en vedvarende energikilde, skriver NOAH, der dermed er på linje med flertallet af de 15.290 læsere, der allerede har svaret på dette spørgsmål: