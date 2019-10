Udviklingshæmmede får 7,50 i timen: Det er 7,50 for meget

Et forslag til besparelser på kommune budgettet i Nordfyn har skabt heftig debat. For kan man finde 200.000 kr andre steder end på løn til de udviklingshæmmede på kommunens beskyttede værksted?

- Der er ingen nedre grænse for, hvor samvittighedsløst og usselt et plan, man vil synke ned på.

- Mon ikke, der var nogle offentligt betalte frokostmenuer, julefrokoster, såkaldte kurser og 'studieture', gyldne håndtryk, fradrag og fryns i forvaltning og administration, som kunne lægge for?

- For en gangs skyld.

Ingen grænser for usselheden

Sådan skriver Morten P i en af de 42 primært forargede kommentarer, der er skrevet på Fyens.dk til artiklen om det oplæg til besparelser, politekerne i Nordfyns Kommunne har fået fra forvaltningen. Der er nemlig 200.000 kr at spare, hvis man sløjfer lønnen til de udviklingshæmmede, der arbejder på Nordfynsværkstedet med f.ex. at samle fuglekasser og opvaskebørster og lave træfade.

Og Morten er ikke den der bruger ordet usselt:

- Der er åbenbart ingen grænser for hvor ussel man kan være, skriver Jørgen P f.ex., og Lars J fortsætter:

- Det simpelthen usselt.

- Mon ikke borgmesteren, kommunalchefen kunne gå ned i løn, og så kunne de spare en studietur, rødvin o.lign væk i stedet for, skriver Lars.

Småpenge - men vigtige

Ingrid Rasmussen, der er formand for LEV Nordfyn, har skrevet til kommmunen, og forklaret, hvor vigtig timelønnen er:

- Det er småpenge, de får i løn.

- Og der står ingen steder, at de har krav på den.

- Men jeg synes, at lønnen er meget vigtig.

- Når de får sådan en lille ugeseddel, så er det jo et bevis på, at de går på arbejde.

- Og på den måde sammenligner de sig med den almindelige borger i Danmark, siger Ingrid til avisen, men hvad siger du?