Uheldig dag: 72 kæmpe-vindmøller indviet

- Vi er meget stolte af det bidrag, Kriegers Flak kommer til at give til vindenergi-produktionen i Danmark og til den grønne omstilling.

- Efter en succesfuld opførelse er Kriegers Flak nu klar til at levere grøn el til de danske husstande og til industrien, og vi glæder os til, at kronprinsen og ministeren kommer for at markere den store begivenhed sammen med os.

Må importere strøm fra Sverige, Holland, Norge og Tyskland

Sådan siger Vattenfalls CEO, Anna Borg, i en pressemeddelsel om de 72 kæmpe-vindmøller, der nu er sat op i Østersøen 15-40 km fra kysten. Vindmølleparken hedder Kriegers Flak og er skandinaviens største. Produktionskapacitet er på 604 MW, og det svarer til, at parken kan dække det årlige elforbrug i omkring 600.000 danske husstande.

Desværre blæser det ikke i dag - som du kan se på dette link til energinet.dk (og screenshot nedenfor) - så bliver vi nødt til at importere rigtig meget elektricitet fra vores nabolande lige nu:

Ekstraordinært dårligt vindår

For en måned siden kunne Energiwatch afsløre, at ekstraordinært dårlige vindforhold i årets foreløbigt første syv måneder 2021 har ramt vindmølle-giganten Ørsted hårdt.



De skrev: 'Et stratosfærisk faktum, der ifølge Ørsted medførte, at driftsresultatet, ebitda, blev omkring 900 mio. kr. lavere, end det havde været i et normalt år'.