Uhøflig: Ældre herre spillede Pokemon Go mens han var på date

- Ja, de forbandede mobil telefoner.

- SÅ vigtige er de altså heller ikke. :-(

Glor i den til jul, nytår og fødselsdage

Sådan skriver Elisabeth A i en kommentar på DR Nyheders Facebook-profil om de regler, en 2. klasse har stillet for deres forældres mobilbrug.'

Regel nr 1 er at mobilen skal væk fra spisebordet, og ser man på nogle af de øvrige kommentarer, der er skrevet til artiklen, så kunne det også være nødvendigt, at indføre regler for bedsteforældre:

- Folk er blevet for afhængige af de telefoner.

- Det kan være til fødselsdage, jul, nytår og andre begivenheder, hvor folk sidder og glor i den. Læg den væk, skriver Lone K og Birgitte C kommer med denne oplevelse:

Spillede Pokemon - mens vi spiste

- Jeg blev paf, da jeg var ude og spise med en mand på 67 år.

- Han lagde sin mobil på bordet og spillede Pokemon go. Mens vi spiste.

- Godt nok uhøfligt, skriver Birgitte.

Du kan muligvis huske den debat artiklen 'Mobiler ødelagde konfirmation: Derfor vil Michael ikke holde fest igen' skabte for nogle år siden, men hvad siger du?