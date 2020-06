Uhyggeligt: Modegigant lukker center-butikker

- Der er - og har i mange år generelt været - alt for mange tøjbutikker.

- De kan ikke overleve alle sammen.

- Der er simpelthen ikke basis for dem.

Se også: Anklage: Genbrugsbutikker ødelægger det for tøjbutikkerne

Mere hyggeligt nede i gågaden

Sådan skriver Birthe B. i en kommentar på jv.dk om de tre tøjbutikker i indkøbscentret Broen, der nu giver op - selv om kunderne bliver lokket med fire timers gratis parkering. Der er tale om Blend, b.young og Fransa, der er del af modekoncernen DK Company.

- Så håber vi, der kommer mere gang i gågaden igen.

- Det er sgu mere hyggeligt i stedet for et 'storcenter', skriver Jan A. på Jydskevestkystens Facebook-profil om butiklukningerne, der faktisk begyndte allerede før corona. DK Company måtte lukke Esbjergs Saint Tropez-butik.

Benyttede muligheden for at komme ud

- Vi (havde) muligheden for at komme ud af vores kontrakt, og den benyttede vi i forbindelse med, at coronakrisen også havde forstærket situationen, forklarer Jens Poulsen, der i er direktør i DK Company til avisen, og skal man dømme efter de i alt 37 kommentarer, lukningerne har fået, så er det ikke butikkerne, der er problemet - men beliggenheden.

En gang var nok

- Har aldrig sat mine ben i Broen og kommer aldrig til det.

- Vil tusind gange hellere gå en tur i gågaden, hvor der er frisk luft og mere stemning, end der er i de fleste små 'storcentre', skriver Pia C f.eks., og Joan W. er enig.

- Har kun været i centret en gang og det var nok.

- Den er ikke god reklame for Esbjerg, skriver Joan, men hvad mener du?