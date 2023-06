Uhyggeligt tegn: Vil erobre Østrig

- Det virkede ikke i år 1529 og 1683.

- De fik tæsk ved Kahlenberg.

Vil gå til Wiens porte

Sådan skriver Günter H. i en kommentar på radiostationen Kronehits Facebookprofil om de hånd, der blev kastet og de råb, der gjaldede i gaderne, da tyrkere fejrede Erdogans valgsejr søndag aften.



Kun begyndelsen

Günther henviser til, at en stor osmannisk (tyrkisk red.) hær senest forsøgte at indtage Wien for 340 år siden. En video optaget i Tyrkiet afslører nemlig, at den drøm stadig lever:

- Til hele verden: Vi vil gå til Wiens porte.

- Vi er klar til at dø for Erdogan.

- Det er kun begyndelsen!, råbte en en ung mand ifølge mediet Heute.at, der ligesom en del østrigske medier har set og skrevet om videoen, der er delt af en Erdogan-tilhænger.

Hører ikke hjemme i Østrig

Kronen Zeitung kan i dag derudover afsløre, at gruppen De Grå Ulve deltog i valgfesten på Wiens Reumannplatz. Ulvene kan kendes på, at de hilser med et særligt tegn.

- Disse ulvehilsner og facistoide paroler hører ikke hjemme på østrigske gader, lyder det fra partiets de Grønnes udenrigspolitiske talskvinde Ewa Ernst-Dziedzic.

Erdogan var iøvrigt inviteret til europæiske topmøde i dag i Moldova. Et møde, der skulle vise sammenhold med Ukraine mod Rusland. Men han blev væk.

