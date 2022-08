Ukraine brød sig ikke om Gorbatjov

Ukraine gav den nu afdøde russiske præsident fem års indrejseforbud, fordi han mente at Krim tilhører Rusland

- Krim blev indlemmet i Ukraine (i 1954 red.) i henhold til sovjetisk lov, dvs. i overensstemmelse med partiets vilje, ikke folkets.

- Og nu har folket selv bestemt at rette den fejl.

Biden: - Gorbatjov var modig

Mente at NATO pressede Rusland

Sådan sagde nu afdøde Mikhail Gorbatjov kort efter at Putin havde invaderet Krim - samtidig med at han langede ud efter EUs sanktioner mod Rusland.

Det skete i 2014 i den ellers Putin-kritiske avis Novaja Gazeta. Og Gorba var heller ikke glad for NATOs udvidelse mod øst:

- Ingen leder i Kreml kan ignore den slags, sagde han ifølge DW.de tilbage i 2015. året efter - i 2016 - reagerede Ukraine på Gorbatjovs udtalelser og gav glasnost- og perestrojka-præsidenten indrejseforbud.

Annonce:

- Vi har givet ham ham fem års indrejseforbud af hensyn til statens sikkerhed - bl.a på grund af hans åbenlyse støtte af invasionen på Krim, sagde Olena Gitlyanska fra Ukraines sikkerhespoliti ifølge Reuters i maj 2016.

Bør nægtes adgang til EU

Den ukrainske politiker Anton Gerashchenko bad endda, ifølge KievPost, EU om udvide forbuddet til hele EU:

- Der skal sendes en forespørgsel til den Ukrainske EU-delagation om at Gorbatjov skal nægtes adgang til EU.

- Den slags personer er ikke velkomne i EU, sagde Gerashchenko ifølge KievPost, men hvad siger du?

Læs også: Ruslands dræbermaskiner er tæt på Danmarks grænse