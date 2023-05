Ukraine ramt: En kniv i ryggen

Ukraines nabolande vil ikke have ukrainsk korn ind over grænserne. Så nu ligger 12-15 millioner tons korn og venter. Det koster Ukraine og landmændene dyrt

- Vi er meget taknemmelige for den store støtte, Polen har givet os i disse svære tider med krig

- Men det her føles som et knivstik i ryggen.

- Jeg har stadig meget korn på lager.

- Og for at få plads til den nye høst om tre måneder, er jeg nødt til at sælge under produktionsomkostningerne.

Handler om 60 procent af Ukraines eksport

Sådan siger den ukrainske landmand Mykola Olytskyy til mediet Deutsche Welle, DW.de, om den aftale, han har haft med en polsk kornhandler i fem måneder. Og det importforbud Polen sammen med med Ungarn, Slovakiet og Bulgarien har indført overfor ukrainske landbrugsprodukter.

Mykolas aftale, der har sikret ham god pris for sit korn, der ellers skulle være solgt til en mellemhandler i havnebyen Odessa, er nemlig gået i vasken nu, fordi landmænd fra bl.a. Polen har protesteret voldsomt mod billig ukrainsk korn.

Tilbudt penge

Mykola forklarer, at beslutningen har smadret hans økonomi. Og DW kan fortælle, at hele Ukraine lider under beslutningen.

Raser mod Ukraine: Får 750 mio.

Landbrugsprodukter udgør lige nu mere end 60 procent af Ukraines eksport. Ruslands invasion og krigen i de østlige provinser har nemlig smadret en stor del af landets industri.

EU-kommissionen har tilbud de polske, bulgarske, slovakiske og ungarske landmænd en hjælpepakke på 750 millioner kroner, men hvad siger du?