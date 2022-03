Ukrainere: Kan tjene 27.000 kr. i Danmark

- Jeg har 800 dyr og tolv ansatte. De syv er ukrainere,

- De gør en stor indsats, og de er så dygtige, at de kan lave sidemandsoplæring.

- De har allerede hjulpet med at tage imod nogle ukrainske flygtninge, og vi er helt klar her til at hjælpe med at give dem arbejde.

Mange vil kunne ansætte en

- Vi giver løn efter overenskomst, og når man er udlært kan man tjene 27.000 pr. måned.

- Og der er mange af mine naboer og kolleger, der godt ville kunne ansætte en ukrainer.

Sådan siger Martin Pinholt, der har 800 dyr, heraf 450 malkekøer, til nationen! om at være chef for nogle af de tusindvis af ukrainere, der allerede bor og arbejde i Danmark. Og være parat til at hjælpe endnu flere godt i gang med et liv i Danmark, hvis det er det, de efterspørger.

Kommunen topper

Martins gård ligger i Aalestrup i Vesthimmerlands Kommune, der topper listen over kommuner med flest ukrainere målt i forhold til indbyggertallet. Pr. 1. januar boede der 496 borgere med ukrainsk baggrund -1,45 procent - og lige nu er der flere på vej:

- Mine folk har været med til at gøre rent på det hotel, der nu bliver genåbnet så de kan bo der.

- Men ellers har vi jo gode muligheder for at finde boliger til dem.

- Man kan jo indrette lejligheder i nogle hovedbygninger, siger Martin til nationen!, men hvad siger du?