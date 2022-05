Ukrainsk mand henter kone og tre børn hjem

- Jeg synes, vi skal hjælpe mennesker, når der er krig, hvem end det er.

- Og når der så bliver fred i deres land, skal man rejse hjem igen og være med til at genopbygge sit land.

Danmark i hjertet for evigt

Sådan skriver Helle J. i en kommentar på TV 2 Nords Facebook-profil om den ukrainske familiefar, der i søndags ankom i bil til Aalestrup i Vesthimmerland Kommune - for at hente sin kone og tre børn hjem.

- Jeg er meget taknemmelig for alt, hvad danskerne har gjort for mig, og jeg vil virkelig gerne sige tak, for jeg troede aldrig, jeg ville blive mødt af den slags hjælp.

- Danmark kommer til at være i mit hjerte for evigt, fortæller kvinden til TV 2 Nord, der også kan fortælle, at andre ukrainske kvinder og børn børn forlod Aalestrup i søndags for at tage hjem, efter cirka tre måneder asyl i Danmark:

Forstår det ikke - men har heller ikke oplevet krig

- Held og lykke fremover, godt vi lige kunne hjælpe, skriver Else M. i anden kommentar, og Britta K. ønsker også kvinden og hendes familie alt det bedste, men:

- Forstår godt at hun gerne vil hjem.

- Forstår godt, at hun savner hendes mand.

- Forstår til gengæld ikke, at hun og hendes mand vil tage tre børn med til et land i krig - og sætte deres sikkerhed på spil.

- Men nu har jeg heller aldrig oplevet krig, skiver Britta.

Kommunen: Seks er rejst hjem

Vesthimmerland Kommune oplyser til nationen!, at der pr. 17. maj boede 165 ukrainere med opholdstilladelse i kommunen. 98 voksne og 67 børn. Og at der pr. samme dato er seks ukrainere, tre voksne og tre børn, der er udrejst.