Ukrainske kvinder presset til sex

- Det er derfor en del svenske mænd siger, at de foretrækker flygtninge fra Ukraine:

- Fordi det er kvinder og børn.

Krigen presser dem

Sådan skriver Wissam A. i en af de kommentarer, der er skrevet på det svenske licensmedie SVTs Facebook-profil om de 30 sexkunder, der i forbindelse med en politiindsats på et antal bordeller i Stockholm i slutningen af marts, fortalte, at de havde købt sex af en ukrainsk kvinde. Og de otte mænd, der IKKE havde købt af en ukrainsk kvinde.

Intet andet valg end at sælge deres krop

I alt anholdt politiet nemlig 38 mænd - det er forbudt at købe sex i Sverige - og politiinspektør Simon Häggström siger til mediet, at nogen af mændene, endda havde reageret på annoncer med nyankomne ukrainske flygtninge:

- Stort set alle de kvinder vi talte med oplyser, at det er krigen, som har presset dem ud i prostitution.

- De har intet andet valg end at sælge deres krop for at hjælpe familien, der befinder sig Ukraine eller er på flugt, siger politiinspektøren til SVT, og Wissam er langtfra den eneste, der synes sexkunderne burde tænke sig lidt mere om:

Ulækkert at udnytte krigsflygtninge

- At købe sex er sig selv ulækkert, men endnu mere ulækkert et det at udnytte kvinder, der er flygtet fra krig, skriver Hussain M. i en anden kommentar

Advarsel: Jagter ukrainske kvinder

Danmark: 16.000 ukrainere venter på opholdstilladelse

I Norge er de ukrainske kvinder også genstand for lokale mænds opmærksomhed - og i Danmark, hvor næsten tre ud af fire af de voksne flygtninge fra Ukraine er kvinder, har flygtningene også fået 'uhensigsmæssig' opmærksomhed. Mere end 17.000 ukrainere venter lige nu på opholdstilledelse, der giver ret til at arbejde, men hvad tænker du?