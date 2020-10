Ulækker og enlig mor: Samme mundbind i tre dage

Jeg er enlig mor til to små dejlige piger, og jeg ønsker at være en mor, som viser sine børn, at hvor der er en vilje, er der en vej, og derfor har jeg nu i tre dage brugt det samme mundbind, når jeg har skullet tage toget i skole, skriver Cecilie, der har kæmpet i tre dage for at få de gratis mundbind, undervisningsministeren lovede i søndags

- Jeg går på VUC.

- Og jeg blev enormt lykkelig, da jeg i søndags hørte undervisningsministeren sige, at studerende kunne få gratis mundbind via borgerservice i ens kommune.

Ringede tirsdag og igen onsdag

- Jeg er nemlig økonomisk udfordret og har simpelthen ikke råd til mundbind på daglig basis, som det ser ud til, at at vi skal have.

Sådan indleder Cecilie L et brev til nationen! om at være enlig mor, leve af SU og SU-lån. For selvom alt faktisk så ud til at gå hendes vej i forhold til gratis mundbind, var hendes kommune ikke klar over, at de skulle udlevere mundbind. Det er de nu, som du kan læse nedenfor i kommentaren fra kommunen - og det skal de også, som du kan læse i den kommentar, nationen! har fået fra ministeren. Cecilies brev fortsætter nemlig således:

Jeg ringede til ministeren

- Jeg tænkte, at jeg ville ringe til borgerservice og høre, om man evt. skulle bestille tid til at hente mundbind, men da jeg ringer til min kommune tirsdag, får jeg her at vide, at de på nuværende tidspunkt ikke udleverer mundbind.

- Jeg blev så bedt om at ringe igen onsdag, og jeg fortæller, at det frustrerer mig helt vildt, da jeg faktisk ellers måske kan blive nødt til at droppe ud af min uddannelse.

- Og det har jeg på ingen måde lyst til, fordi der er blevet stillet krav om mundbind.

Og nu bruger jeg samme mundbind på fjerde dag

- Jeg vælger så - og det er stadig onsdag - at kontakte Undervisningsministeriet for at høre dem, hvordan det kan være, at Pernille Rosenkrantz-Theil har udtalt, at alle studerende skal kunne få gratis mundbind, når virkeligheden så viser sig at være en anden.

- Men efter opkaldet sidder jeg tilbage lige så uvidende, som da jeg startet med at ringe rundt.

- Jeg er som sagt enlig mor til to små dejlige piger, og jeg ønsker at være en mor, som viser sine børn, at hvor der er en vilje, er der en vej, og derfor har jeg nu i tre dage brugt det samme mundbind, når jeg har skullet tage toget i skole.

Er det lækkert? Nej

- Er det lækkert? Nej, bestemt ikke, men jeg vil ikke give op pga. dette krav, og slet ikke når en minister går ud og siger ét, når de, der skal efterleve det, så siger noget andet.

- Jeg priser mig lykkelig for, at vi studerende nu har mulighed for at tage ekstra SU-lån, men da dette nok først kan blive udbetalt om lidt længere tid, finder jeg det super problematisk, skriver Cecilie, og da undervisningsministeren hørte om sagen kl. 16. i går eftermiddags, skrev hun denne mail til nationen!:

Rosenkrantz-Theil: Kommuner må stramme op

- Det er nu anden gang på få dage, at jeg hører om en kommune, der ikke kan finde ud af, at de skal udlevere mundbind.

- Det er ikke i orden, og kommunerne må stramme op, skriver børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, og senere på aftenen skrev Center for Kultur, IT, Politik og Organisation - Strategi, HR, Kommunikation og Digitalisering i Lyngby-Taarbæk Kommune til nationen!, at der uddeles mundbind til studerende i Borgerservice fra 28. oktober.

