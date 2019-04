Ulækkert fund i formbrød fra Aldi: Troede det var en kerne

Laboratoriet i Tyskland siger, at det er et fremmedlegeme. Og Aldi i Danmark kan ikke se, det ligner en tand. Det er fandeme en rar måde at behandle en kunde på. Jeg er pissesur, skriver Kel, og Aldi beklager

- Jeg opdagede det ved, at jeg troede, at det var en kerne.

- Det var et formfranskbrød uden kerner, men jeg kunne ikke tygge den.

- Det var en tand.

- Det er så ulækkert, at jeg ikke køber det brød mere. Hvor er resten af dyret?

Fik erstatningbrød - og smed det ud

Sådan indleder Kel (uden d) et brev til nationen! om det ulækre fund, han gjorde for cirka to måneder siden i et friskbagt (bake-off)formbrød fra Aldi. Kel - som faktisk er ret så trofast Aldi-fan - er nemlig skuffet over den måde, den store supermarkedskæde har behandlet ham og hans fund på.

- Jeg fik et nyt brød, men det smed jeg ud.

- De har telefonisk meddelt, at det er et fremmedlegeme.

- Jeg kan se, at der er boret (i tanden) og derefter lukket et hul.

- Jeg har intet ønske om erstatning, men en undskyldning vil være på plads.

Er rigtig glad for Aldi, men ...

- Jeg er rigtig rigtig glad for Aldi, men det her kan de ikke være bekendt, skriver Kel, der også har tilbudt at sende tanden til nationen!. Det behøvede han ikke, men på baggrund af Kels brev har nationen! bl.a. bedt Aldi om at svare på, hvad de synes, Aldi-kunder bør gøre, når de finder en tand eller et tandlignende fremmedlegeme i et bake-off-formbrød? Og hvor Aldis bakeoff stammer fra?

Det er ikke organisk

Det har Aldi dog ikke svaret på, men Thomas Hedegaard Bang, Vicedirektør/Business Unit Director i afdelingen for Corporate Responsibility/Marketing & Communication, skriver, at han naturligvis beklager, at Kel har haft denne oplevelse. Og så afviser han, at der er tale om en tand:

- Den lille genstand, kunden har sendt til os, har vi haft sendt til analyse hos et uafhængigt, akkrediteret laboratorium i Tyskland for at fastslå genstandens oprindelse.

- Heri fastlås det med 100 % sikkerhed, at der IKKE er tale om organisk materiale.

Meget kede af situationen

- Vi stiller meget strenge krav til kvaliteten af vores produkter, og de undergår en meget streng kvalitetskontrol!

- Vi er meget kede af situationen, da vi naturligvis udelukkende har interesse i, at alle vores kunder får en supergod oplevelse og hver gang er tilfredse med kvaliteten af vores produkter, skriver vicedirektøren, men hvad tænker du?