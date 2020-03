Ulykkelig: Må først se kæresten når coronakrisen er slut

- Min kæreste sidder desværre lige pt varetægtsfængslet og har gjort det i snart 6 måneder. Det handler om narko.

- Hans sag skulle for retten her til sommer, men bliver nok pga alt det her udskudt meget længe.

Ingen besøg pga smittespredning

- De første 4 måneder havde han det, der hedder BB-kontrol, hvilket betyder, at politiet skal være der under vores besøg, læse vores breve og ingen opkald.

Sådan indleder Ditte H, der er kæreste med en af de cirka 4000 indsatte i de danske fængsler, der lige nu ikke må få besøg og ikke må komme på udgang.

Fik lov til at se hinanden UDEN en politibetjent

Ditte er udmærket klar over, at der ikke er nogen forståelse i den brede befolkning for de indsatte. Men hun mener ikke, at man bare kan glemme dem og slet ikke i denne her tid. Hendes brev – som hun håber du vil dele til så mange som overhovedet muligt, så der kommer fokus på situationen – fortsætter derfor således:

- Forleden var vi så i retten med hans advokat for at få stoppet den BB-kontrol. Vi havde brug for noget privat liv - også fordi vi har en lille søn.

- Det blev da også også stoppet – men kun for besøg, så der altså nu ikke længere skulle være politi under vores besøg.

- Han må stadigvæk ikke ringe og vores breve skal stadigvæk læses igennem.

Men nu med alt det her corona

- Det kunne jeg så også godt leve med, men nu hvor alt det her corona er, så har de lukket ned for besøg i fængslerne. Hvilket jeg os' godt kan forstå grundet smittefaren.

- MEN han må stadigvæk ikke ringe, så det vil sige, at vi på ingen måder kan have kontakt nu, og i alt den tid corona står på.

- Hvilket jo kan være MEGET længe.

- Det er ca 14 dage siden, at jeg og vores lille søn besøgte ham, og jeg mener jo ikke bare, man kan fratage et menneske at de hverken må se eller tale sammen i muligvis flere måneder.

- Dette kan ikke være sund for nogen.

Vi er i 2020 - hvad med Facetime?

- Jeg tænker man i 2020 burde kunne lave noget mere teknologi, med enten FaceTime eller noget. Men alt dette kræver at nogen får fokus på det her problem.

- For politiet gør intet og siger at vi bare må acceptere det, skriver Ditte.

Nogen har dog fokus på de problemer coronakrisen skaber for de indsatte og deres pårørende. I Norge har regeringen foreløbig besluttet at løslade 147 indsatte, der mangler 10, 20 eller dages afsoning.

Og her i Danmark har SFs retsordfører stillet en række spørgsmål til justitsministeren for en uge siden. De er foreløbig ikke besvaret.

