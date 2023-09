Ulykkelig: Smykkeskrin er væk

- Den 29. maj 2018 blev jeg dårlig.

- Jeg afleverede derfor mit smykkeskrin – med alle de smykker, jeg havde fra mor og ægtemand gennem tiden – på kontoret.

- Jeg bad dem passe på det og låse det inde i deres boks, da jeg ikke selv har et pengeskab – og hvis jeg nu skulle på sygehuset.

- Det sagde de ja til.

Støvsugede - og så var smykkeskrin væk

Boksen var tom

Sådan indleder Jane et brev til nationen! om at bo på plejehjem og tro på, at plejehjemmet passer på beboernes værdigenstande. Jane er langt fra den eneste ældre borger, der har kontaktet nationen! i frustration over bortkomne værdigenstande.

Men hun er en af de eneste, der har formået at skrive en mail. Hendes brev – som nationen! har bedt Janes plejehjem om at kommentere, fortsætter nemlig således:

- Men da jeg så skulle til en fødselsdag i efteråret 2022, gik jeg ind på kontoret, og bad om at få mit skrin. Men boksen var tom.

Tegning: Patrick Byron

Det er da for ringe

- Jeg har altid været meget glad for de smykker, og også fået dem vurderet i ny og næ. Sidste gang var de vist 90.000 kr værd.

- Jeg har ikke selv indboforsikring, men det er da for ringe, at man ikke kan få opbevaret smykker på et plejehjem.

- De siger, det er meldt til politiet, men hvad hjælper det mig.

- Jeg har ingen smykker, skriver Jane.

Plejehjemmet afviser over for nationen!, at de har taget imod beboeres smykker, da de slet ikke har nogen værdiboks/pengeskab og at det er beboernes ansvar, selv at passe på værdifulde genstande, men hvad siger du?