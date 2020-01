Ulykkelige Verner: Kan ikke sms' e

Hvad gør man, når man synes at alle andre kan noget, som man ikke kan selv? Verner er ordblind, og han føler ikke, at kommunen overhovedet tager hans ønske om at lære at skrive alvorligt.

- Hej. Det her er sendt fra min søsters email.Adresse.

- Jeg er 57årige. Er født med en hjerneskade og har vært ordblind hele sit liv.

- Som 19årige. Fik hjælp det fra det gamle AOF, det fik jeg en hele del år.

- Og som 23-24årige kun jeg begynde og læse lidt.

Blev flyttet i hjælpeklasse i 2. klasse

Sådan indleder Verner H en mail til nationen! om at være ordblind og føle sig udenfor. Verner har fået hjælp af sin søster til sende mailen, som han håber vil ruske lidt op i Kalundborg Kommune. Han føler nemlig, at han bliver afvist, når han beder om hjælp til at lære at skrive – især vil han gerne kunne sende korte sms'er.

nationen! har bedt kommunen om at svare på, hvad sådan en som Verner egentlig kan få af hjælp og deres svar kan du se nedenfor. Hans og søsterens brev fortsætter således:

Det gik ikke - jeg var ordblind

- Jeg gik i 1. klasse på en kommune skole og i 2. klasse blev jeg flyttet til en hjælpeklasse.

- Som 10-11-årig blev jeg indlagt på Børnepsykiatrisk i København, og i 1972-1973 kom jeg så tilbage til en skole i Kalundborg igen.

- Men det gik ikke, jeg var for ordblind, og jeg blev smidt ud af skolen et par år efter og kom til Jyderup Privat skole, hvor der ikke rigtig skete noget. Undtagen i sløjd, der skete der lidt.

- Jeg går ud som 17årige og har haft forskellige jobs i byggebranchen.

- I 2012 kommer jeg i fagforening, 3F, og der møder jeg en sagsbehandler, der mener at jeg få pension – og det kunne jeg, og nu har jeg været førtidspensionist lige siden.

Kalundborg er ikke særlig behjælpelige

- Jeg vil faktisk gerne ud og arbejde, og jeg vil gerne lære at skrive, så jeg f.ex kan sende korte beskeder til mine venner og min familie, men Kalundborg Kommune er ikke særlig behjælpelige.

- Når jeg taler med dem fører det ikke noget. Derfor skriver jeg (sammen med min søster), det her brev.

- Jeg skal nemlig altid spørge om hjælp hos mine søskende, men jeg vil jo gerne selv klare mig, skriver Verner og søster, og det var godt de gjorde det, for Kalundborg Kommune skriver at, der er ganske fine muligheder for ordblinde i alle aldre:

- Som udgangspunkt bliver alle, der henvender sig tilbudt hjælp.

- Men det er jo ikke alle, der ønsker at modtage hjælpen af den ene eller den anden årsag.

- Kommunen er også ret fleksibel i – i samarbejde med borgeren – på at finde ud af om der er andre tilbud, der måske passer bedre, skriver kommunen, der henviser Verner og andre til at læse mere på dette link.