Umulig blokade: Vrede vognmænd giver op

- Vi skulle stille til møde hos politiet, med en gennemarbejdet køreplan der belyste gennemførslen af demonstrationerne.

- Og ikke mindst hvordan vi ville identificere de bilister der havde brug for at passere demonstrationerne.

- Vi fik bare aldrig muligheden for at præsentere denne køreplan.

Juristerne kulegravede

Sådan skriver de fire vognmænd, der indtil har siddet i den såkaldte vejskatskomite, Jan Lillegaard, Poul Jørgensen, Torben Dyhl Hjorth og Rasmus Haubjerg Jørgensen, i en pressemeddelse om den aktion, der var varslet på mandag. En aktion, der skulle lukke Danmark i protest mod den kilometerafgift, især diesellastbiler skal betale fra 2025.

Men nu er trækker folkene, der skulle koordinere aktionen sig. De mener, at politiet har modarbejdet dem:

- I stedet for at samarbejde med os om at gennemføre en lovlig og Grundlovssikret demonstration har det offentlige Danmark i form af repræsentanter fra Midt- og Østjyllandspoliti koordineret deres indsats og sat juristerne til at kulegrave sagen.

- Denne kulegravning har medført at vi må konstatere at vi stilles overfor betingelser som er umulige for Vejskatskomiteen at være en del af.

- De har på den måde fundet hver en sprække og lov de kan bruge til at forhindre den af os planlagte lovlige demonstration, skriver de fire vognmænd, der nu opløser sig selv med øjeblikkelig virkning, men hvad tror du, der sker på mandag?