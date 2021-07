Underlig forskel: Pensionist mærkede intet

- Jeg har en forespørgsel nu, hvor vi her i Danmark er ved at være langt med udrulning af corona-vaccinations-programmet.

Mærkede intet som helst - på nogen måde

- Baggrunden for denne underlige forespørgsel er, at da jeg blev færdigvaccineret for 4 måneder siden (jeg er en ældre pensionist med kritisk helbred og blev derfor vaccineret med Pfizer vaccinen begge gange) mærkede jeg intet - til noget som helst.

- Hverken ømhed eller ubehag på nogen måde.

Sådan indleder Steen W et brev til nationen om de vacciner, der lige nu bliver givet til danskere i millionvis - og de efterfølgende gener, folk der har fået et stik oplever. I Danmark får langt vaccinen fra Pfizer ligesom Steen har fået - men lidt mere end hver tiende får en anden. Og nu vil Steen gerne have at nationens! læsere får lov til at give deres besyv med om gener. Hans brev fortsætter nemlig således:

Kan I ikke lave et spørgeskema?

- Nu har min søn og svigerdatter så modtaget første stik med Moderna vaccinen.

- De er begge 30 år gamle og har været ømme i muskulaturen og har haft andet ubehag i op til 3 døgn, hvad der på mig virker underligt, når nu ikke jeg har mærket noget som helst.

- Så kan I Ikke lave et spørgeskema, skriver Steen, der endda selv har formuleret nogle spørgsmål. Og det kan vi godt.