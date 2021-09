Underlig gymnasiefest: Nul brækklatter

Kun to elever faldt i den 'alkolhol-fælde' Stenhus Gymnasium indførte forud for festen i fredags. Til gengæld havde rengøringspersonalet mindre at lave end normalt.

- Der var ingen opkast nogen steder.

- Det har vi aldrig oplevet før.

Maks promille på én

Sådan siger vicerektor Peter Fink fra Stenhus Gymnasium i dag til TV2 Øst om fredagens fest, der var den første med nye og skrappe alkoholregler.



Tirsdag fik eleverne nemlig at vide, at de - hvis de ankom til festen synligt påvirkede/berusede - ville blive hevet ud til alkoholkontrol. Og at elever med en promille over én ville blive afvist.

Har oplevet meget fulde elever

- For det første vil vi gerne passe på vores elever. Vi har tidligere oplevet meget fulde elever, som har fået ødelagt festen, inden den var begyndt.

- Nogle elever oplever desuden et gruppepres for at drikke ved årets første fest, og det synes vi ikke er rimeligt. sagde vicerektoren til nationen!, og den besked var åbenbart sevet ind hos de allerfleste af de 1200 elever.

To skulle dampe af - så kom de ind

For kun to (2) elever blev taget med mere sprut i blodet end tilladt. De fik dog en chance for at feste med, for efter at have dampet lidt af uden for skolen, blev de blev lukket ind til festen, som Peter Fink kalder 'et brag':

Alkohol-raseri: Elever kan få penge tilbage

- Endelig et uddannelses-sted som tager ansvar.

- Alkohol og uddannelse skal holdes adskilt.

Alkotest - hvor mange?

- I Danmark er det at kunne tage en uddannelse betalt over skatten, alkohol bør ikke på nogen måde spille en rolle her, skriver Brian J. i en af de kommentarer de nye promille-regler har fået på Stenhus' egen Facebookprofil:

- Jeg går absolut ind for alkohol test.

- Hvor mange slags skal vi teste, skriver Finn H i en lidt mere ironisk kommentar på TV2 Østs Facebook-profil, men hvad siger du?