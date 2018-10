Undertrykkende: Politiker fra Uganda siger nej til én milliard danske kroner

- Tåbeligt at sende penge til Afrika.

- Den bedste hjælp til Afrika ville være prævention og kurser i ledelse.

- Den afrikanske befolkning vokser bekymrende hurtigt, hvilket både giver miljø- og kulturelle problemer.

Bistandskroner bliver stjålet af korrupte embedsmænd

Sådan skriver Vagn C i en af de 73 kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil til beskeden fra den populære ugandiske politiker Bobi Wine om, at de penge Danmark fremover vil give landet, er med til at sponsorere undertrykkelse af borgerne.

Bobi - som i april fik flere stemmer end regeringspartiet National Resistance Movement og oppositionspartiet Forum for Democratic Change i Kampala-bydelen Kyaddondo East Constituency - mener ifølge DR, at størstedelen af de danske bistandskroner bliver stjålet af embedsmænd, som ikke bliver retsforfulgt.

Og derfor opfordrer han Danmark og andre donorer til at drage konsekvensen og helt stoppe udbetalingerne til Uganda.

Tørnæs med én milliard i lommen: Folk på gaden har brug for bistand

Og Bobi - som tidligere lavede popmusik - får solid støtte af DRs Facebook-venner:

- Det er jo ikke noget nyt at danske bistands milliarder ikke ender hvor de skal og at vi sponsere totalitære stater i Afrika, skriver Jesper S f.ex., mens minister Ulla Tørnæs - som havde et løfte om støtte på én milliard kroner over de næste fire år med, da hun besøgte Uganda i mandags, er uenig:

- Kører man rundt i gaderne og taler med de folk, der har brug for international bistand, så er der ikke nogen tvivl om, at vi er med til at gøre en forskel for rigtig mange mennesker, siger udviklingsministeren, men hvad siger du?