6. okt. 2021 kl. 18:12

Undrer sig: Fik 5000 kr

Thomas H søgte job som flyttemand, da han var 46 år gammel, men firmaet svarede, at de ikke ansatte folk over 40. Det gav ham en erstatning på 5000. Nu undrer han sig over, at aldersdiskrimination skal forbydes - igen.