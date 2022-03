Undskyld: Chauffør kommer konstant for sent

- Jeg tager dagligt buslinje 31 fra Ålekistevej/Sløjfen i Vanløse for at komme på arbejde.

- Det er buslinjens startdestination, men der er ofte problemer med at buschaufføren ganske enkelt ikke dukker op til den tidligere afgang ved ottetiden.

- Som eks her både mandag og tirsdag denne uge.

- Og det er sket mindst 30 gange hen over de sidste par måneder.

Alle venter

Sådan indleder Christian T. et brev om at være afhængig af offentlig transport for at komme til og fra arbejde – og føle sig komplet til grin, når han sætter sig ind i bus, der mangler en chauffør. Christian har spurgt, hvorfor det går galt for Movia, og det har nationen! nu også. Du kan læse Movias svare nedenfor – Christians brev fortsætter nemlig således:

- Alle i bussen sidder så og venter på den næste bus. Og folk bliver forsinkede i forhold til arbejde og skole.

- Når vi så er er rykket over i den nye bus og man spørger om hvad der foregår, så lyder forklaringen at tidsplanen simpelthen er for stram, så buschaufførerne ikke kan nå frem til bussen i tide grundet morgentrafikken.

Chauffør kom for sent til sin egen bus

- Buschaufføren kommer med andre ord for sent til deres egen bus og vi passagerer er efterhånden træt af de forsinkelser det regelmæssigt er skyld i, skriver Christian, og Movia har sendt denne forklaring/kommentar til nationen!:

Movia: Vi beklager

- Det er rigtigt, at vi på linje 31 har oplevet, at bussen på særligt to morgenafgange ikke er kommet afsted til tiden fra endestationen Ålekistevej/Sløjfen.

- Og vi beklager meget de gener, det har forvoldt vore kunder.

- Forsinkelsen har konkret skyldtes chaufførskifte, hvor den chauffør, der har skullet afløse, har siddet fast i trafikken selv, eller den bus, der skulle have ny chauffør, har siddet fast i trafikken.

Vi lægger nu ekstra tid til chaufførskift

- Movia har udliciteret kørslen, og den private operatør, som kører linje 31 for Movia, har over for os forsikret om, at man er fuldt opmærksom på problemet.

- Derfor er det nu også besluttet, at vi lægger ekstra transporttid ind ved chaufførskiftet på endestationen Ålekistevej/Sløjfen. Det skulle gerne løse problemet.

- Beslutningen kan træde i kraft fra 1. april. Vi håber på tålmodighed, hvis problemet opstår indtil da, skriver Movia til nationen!, men hvad med dig?