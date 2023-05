Ung kvinde: Det kan gå galt

- De unge, der takker nej til at drikke sig fra sans og samling, er de sejeste.

Sådan skriver Bente N. i en af de 36 kommentarer, der er skrevet på JydskeVestkystens Facebook-profil om en ung kvinde, der aldrig har været fuld. Og som tager til lovsang i en sportshal med 700 andre fra Indre Mission en lørdag aften.

Man har ikke kontrol

Bente er ikke den eneste, der roser den 18-årige:

- Jeg vil gerne understrege, at jeg intet har imod, at man kan drikke med måde.

- Men jeg undrer mig over, hvor meget alkohol er det sociale omdrejningspunkt i Danmark.

- Der bliver drukket til begravelser, fødselsdage, middage, fredage, både når et fodboldhold vinder og taber.

- Når konen går eller når manden frier.

Altid en grund til at drikke

- Om solen skinner eller regnen skyller ned, så er der altid en god grund til at drikke, skriver Jørgen L. og kvinden selv forklarer, at hun godt kan finde på at drikke et glas vin til maden eller en Breezer til gymnasiefesten. Det er fuldskaben, hun siger nej til:

Det kan gå galt

- Jeg har jo mest fravalgt det på grund af religion.

- Der er jo ikke noget galt i ikke at drikke, og de drikker jo også selv i Biblen.

- Men det er mere sådan, at man ikke har kontrol over sine handlinger, og det er det, der kan gå galt, siger hun, men hvad siger du?