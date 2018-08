Ung mand før bilafbrændinger: Behandl os som dyr, og vi opfører os som dyr

En time før der blev sat ild på 80 biler i Sverige, modtog en journalist en anonym video, hvor en maskeret mand fortalte at der ville ske noget stort - og at det det er politiets, politikernes og samfundets egen skyld.

- Politiet er brutale og generer mennesker uden grund.

- De social myndigheder fjerner børn fra deres familier.

- Det er uretfærdigt, at der er overvågningskameraer i de fattige boligområder, men ingen i de rige områder.

Nogenlunde sådan lyder beskeden i den video, Expressen-journalist Niclas Hammarström, der netop havde skrevet en større reportage om livet i Gøteborgs udsatte områder, modtog mandag aften kl. 1946.

Det begynder at ligne nazityskland

I videon - som er henvendt til politiet, politikerne og samfundet - optræder en maskeret mand, der meddeler at 'noget stort vil ske', og han slutter med ordene:

- Behandl os som dyr, og vi opfører os som dyr.

Expressen har siden fået kontakt med en anden mand, der kender til videoen og han sætter yderligere ord på de unges frustration:

- Jeg kan ikke engang ryge en joint og så gå på gaden, uden at få en bøde.

- Jeg ejer altså ikke engang min egen krop - er det frihed?

Stemningen er mere ubehagelig

- Og så de kameraer, der skal overvåge dig. Det begynder at ligne Nazityskland, siger manden ifølge Expressen, og Niklas Svensson - der er politimand i et af de ramte områder, Västra Frölunda, der om kort netop skal have overvågningskameraer på torvet, fortæller avisen, at han har oplevet en ændret stemning hos de unge kriminelle.

- De er blevet mere ubehagelige mod vores personale, men at det skulle ende sådan her- det er uventet, siger Niklas Svensson.

Hvad siger du? Kan du forstå at unge i udsatte boligområder protesterer mod overvågning, politichikane og indblanding fra de sociale myndigheder?