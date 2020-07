Ungdomsparti: Lovligt at bruge våben mod stædig tyv

Ulovlig indtrængen med henblik på kriminalitet kan sidestilles med et angreb- og eller voldeligt overfald. Offeret skal derfor have ret til at anvende våben i forsvaret af sin ejendom, selv hvis gerningsmanden er ubevæbnet, lyder det fra Nye Borgerliges Ungdom

- Våben-fanatikere i Nye Borgerliges Ungdom synes vi selv kan bekæmpe kriminelle. - Super-hjernedødt forslag i verdens fredeligste land.

- De våben anvendes aldrig imod kriminelle.

- De anvendes altid til tragiske affektdrab på familie, bofæller, og venner, samt til selvmord. Og børn dør I uheld, når de leger cowboy med de våben.

Sådan lyder det fra Carsten T i en mail til nationen! om det Facebook-opslag Nye Borgerliges Ungdom lagde på i går aftens om 'fæstningsret'.

Sund fornuft

I opslaget skriver de unge nye borgerlige, at det er sund fornuft, at have ret til at forsvare sig selv, sine kære og sin ejendom - både når det gælder berigelseskriminalítet som indbrud og røveri, men også i tilfælde af, at voldsparate demonstranter forsøger at indtrænge sig på andres ejendom.

Hjernedøde af computerspil

Carsten T mener dog, at de unge politikere spiller for mange maskingeværs-computerspil, men ser man på kommentarerne på siden, er der massiv opbakning:

- Jeg kan godt lide, at I knytter det til den private ejendom.

- Det er rimeligt, og ikke en udstrækning der uden videre kan afvises som ufornuftig eller urimelig, skriver Alexander H, og på Preben N er ko0mplet enig:

- Ejendomsretten og retten til at beskytte sig selv og sin familie er ukrænkelig og en grundfæstet ret gennem 10,000 års civilisation.

- Vi skal have den ret her i landet på samme måde, som man har den i andre lande, skriver Preben.

Brug 'forhåndenværende' våben proportionelt

nationen! har talt med Mikkel, der tager Nye Borgerliges Ungdoms telefon, for at høre, hvilke våben, de mener man skal have lov til at bruge over for en indbruds-tyv, og han svarer 'ja' til et bat eller boldtræ, men 'nej' til et et gevær og en spade. Mikkel mener, man skal have ret til bruge forhåndenværende våben, det står mål med overgrebet.