Unge V-folk: Sygeplejerskers løn er ikke dårlig

En gennemsnitsløn på 42.000 kroner ikke er en dårlig løn – snarere tværtimod. luder det fra to medlemmer af Venstres Ungdom. Hvad synes du?

- Gad vide om mange sygeplejersker egentlig selv er klar over hvad deres løn er?

- Mange hænger sig også i, at de altså kun får 25.000 (grundlønnen) ….

- Men det er der jo ikke nogen, som KUN får.

Man skal sammenligne

- Hvis man vil snakke løn, skal man huske at have det hele med. Og tage udgangspunkt i 37 timer.

- Ellers kan vi jo ikke sammenligne.

Sådan skriver Martin S i en kommentar på mediet Indblik.dks Facebook-profil om de næsten 6000 sygeplejersker, der strejker lige nu.

To medlemmer af Venstres Ungdom har nemlig i et debatindlæg i Indblik stillet spørgsmålet 'Hvor meget mere er det egentlig de vil have i løn?' og henvist til Dansk Sygeplejeråds egen lønstatistik. Venstre-drengene skriver bl.a.:

42.000 er ikke dårligt - tværtimod

- Hvis man kigger på, hvad Dansk Sygeplejeråds eget lønbarometer siger, så tjener en gennemsnitlig ikke-ledende sygeplejerske ansat i regionerne 41.897 kroner i bruttoindtægt om måneden.

- Hvis man derimod er ansat på deltid 30 timer om ugen, så har man alligevel en bruttoløn på 38.085 kroner. Altså det tredje højeste løntrin af alle offentlige ansatte i de danske kommuner og regioner ifølge CEPOS’ undersøgelser af de danske løntrin i den offentlige sektor.

- Objektivt set må det altså konkluderes, at en gennemsnitsløn på 42.000 kroner ikke er en dårlig løn – snarere tværtimod, lyder det, og Martin S er ikke den eneste, der på Facebook undrer sig over sygeplejerskernes strejke:

Kender chefer der får mindre

- Jeg kender folk i lederstillinger i det private, som får den løn, så ærligt talt synes jeg jeg er rent piveri, skriver Johannes N. mens Søren J savner noget mere information:

- Kan vi få en lønseddel på det højeste og en på det laveste?

- De 42K i snakker om, er, med garanti, taget med overarbejde, skæve arbejdstider og meget, meget mere, skriver Søren.

Sådan ser det ud, når man taster sig ind på Dansk Sygeplejeråds eget 'lønbarometer - og vælger 'ikke-ledende sygeplejerske' i 'alle' regioner:

Så får man resultatet 41.897 kr:

Tag fra tillæggene og læg det på grundlønnen

Politiken kan i øvrigt i dag afsløre, at sygeplejerskernes fagforening, DSR, ikke har forhandlet forbedringer af grundlønnen hjem siden 2008. DSR har derimod satset på bedre tillæg til sygeplejersker med særlige specialer eller med en vis anciennitet. I samme periode har sosu'-erne, pædagogerne og folkeskolelærerne over en bred kam brugt de penge, de har forhandlet sig frem til at bedre grundløn.

- Tjaa den oplagte løsning på konflikten må så være et regeringsindgreb, der tilbagefører nogle at tillæggene og omdanner det tilbageførte beløb til grundløn.

- Det udstiller jo bare DSRs inkompetence, skriver Vagn T. i en kommentar på Politikens Facebook, men hvad siger du?

