Unormalt: 7,6 kilo corona-blæver i snit

Nogle har brugt coronanedlukningen til at tabe sig - mens et forskerhold har undersøgt elever i en 8. klasse i København som har taget unormalt meget på.

Sådan skriver Mikkel G i en kommentar på TV2 Nyhedernes Facebookprofil om Jesper, der har tabt 62 kilo under corona-krisen. Og Mikkel er ikke den eneste, der blev glad over historien:

Mere fedt og højere blodtryk

For mens nogen har brugt corona-nedlukningen til at tabe sig, så er der andre, der har lagt sig ud. Og et hold forskere fra Syddansk Universitet har netop sammen med TV 2 testet sundheden blandt eleverne i en 8. klasse i København. Resultatet er ikke opløftende:

- Børnene har øget deres fedtprocent markant, og de har fået et meget højere blodtryk.

- Det er lidt bekymrende tal for den aldersgruppe, siger Malte Nejst Larsen fra Institut for Biomekanik på Syddansk Universitet til TV2. Børnene har i snit taget 7,6 kilo på – heraf er de 3,3 kilo rent fedt. Og det er ifølge forskerne meget unormalt, selv for teenagere i voksealderen.