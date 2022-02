Ups: Betal nul kroner, ellers ...

Da Poul blev truet med at blive smidt af sit forsikringsselskab - efter 55 år som kunde - fordi han skyldte nul kroner blev han vred. For han sætter en ære i ikek at have gæld, og man kan faktisk slet ikke betale nul kroner.

- Vi har været medlemmer i 55 år i forsikringen.

- Derfor er denne henvendelse særlig oprørende.

- Man føler sig som en halvkriminel, som på snedig vis prøver at smutte uden om at betale sin gæld.

- Vi føler det særdeles krænkende.

Man kan ikke betale nul kroner

Sådan indleder Poul P. et brev til nationen! om at være en af den slags mennesker, der sætter en ære i ikke at skylde nogen noget – og altid betale sin gæld. Og om at modtage en trussel om at blive smidt ud fra det forsikringsselskab man har været kunde i mere end 50 år.

Poul P mener nemlig at han har betalt de regninger, han skulle. Og han forstår slet ikke, at Lærerstandens Brandforsikring beder ham betale 0 – ja, du læste rigtigt – nul kroner. Hans brev – som nationen! har bedt selskabet om at kommentere – fortsætter derfor således:

Det er en fejl - vi beklager

- Jeg har kontaktet min bank og fået bekræftet, at det overhovedet ikke er muligt foretage en overførsel på 0 kr..

- Det overrasker ikke.

- Men måske kan man lave en betalingsaftale om kontant afregning, skriver Poul, og nationen! har bedt Lærerstandens Brandforsikring om at svare på, hvordan Poul skal betale de nul kroner. Og det svarer de på sådan her:

- Brevet er naturligvis en fejl, og han skal ikke indbetale 0 kr.

- Poul er kommet ind i rykkersystemet hos os, da han betalte sin oprindelige regning for sent og desværre også indbetalte lidt for lidt. Det har vi dog talt med ham om, og det blev bragt i orden i januar.

Vi ville ikke gøre ham utilpas

- Desværre sker der så en fejl hos os, og han modtager en rykker på 0kr., efter han har talt med os.

- Sagen er afsluttet, og han skal ikke tænke mere på det. Jeg kan kun beklage, at brevet har gjort ham dårligt tilpas. Det har på ingen måder været hensigten.

- Jeg kan tilføje, at han på intet tidspunkt i forløbet har været uden forsikring, skriver Marie Grabow Westergaard, pressechef i LB Forsikring, men hvad tænker du?