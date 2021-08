Ups i Thisted: Ikke løst endnu

Thisted Kommune skulle have revet et hus ned i maj måned, og maskinerne lavede et gevaldigt hul i Charlottes væg. I dag - 113 dage efter uheldet - har kommunen kontaktet hende.

- Jeg lovede at vende tilbage og fortælle hvordan det var gået...

- Er I dag (d. 27.8.2021) blevet kontaktet af kommunen, som vil prøve at tage over i forhold til forsikringen og udlejer.

- Så håber der endelig sker noget nu.

Min psyke

Sådan skriver Charlotte til nationen om de snart fire måneder, der er gået siden nedrivningen af naboen hus gik galt.

Der er sat plader for hullet.

Lone skrev også til nationen! i juli, da hun følte at kommunen have glemt hende, og at hendes hul væggen var blevet til en indviklet sag om ansvarsfordeling mellem kommunen, nedrivningsfirmaet, udlejeren og hendes forsikring.

Charlotte er enlig og har et barn, og har nu en bolig, hun ikke er tryg ved at bo i. Og hendes økonomi har det heler ikke godt.

Ingen tidshorisont i juli Det er korrekt, at Thisted Kommune har fået neddrevet et hus, og at der beklageligvis er sket skade på nabohusets gavl. Skadeservice foretog midlertidig reparation med træplader ca. kl. 13 samme dag som skaden opstod, og hullet har været lukkede/tætnet efterfølgende. Sagen er overdraget til skadevolders forsikringsselskab, som har ansvaret for at udbedre skaden. Jeg har i dag forsøgt at få en tidshorisont fra forsikringsselskabet, men det kan jeg desværre ikke få oplyst. Svar fra sektionsleder i Thisted Kommune til nationen! dateret 29. juli 2021

Kontoen står godt i minus - er ved at give op

- Indtil videre har jeg selv betalt varme og alt andet, så indtil videre står kontoen godt i minus og det begynder at være svært at overskue.

- Og da min psyke ikke kan holde til det her længere ved jeg ikke hvor længe jeg kan blive ved med at kæmpe.

- Jeg begynder at ha' en følelse af at jeg burde give op og bare flytte, men syntes heller ikke det kan være rigtig.

- Jeg har forlangt min husleje tilbage fra udlejer for de 4 mdr.

- Jeg har forlangt mit mer-forbrug i varme dækket, plus en ny sofa, som muren faldt ned i.

Charlotte synes ikke det er helt trygt at bo i huset.

Husleje, ekstra varme, sofa og rengøring

- Og så har jeg forlangt at de skal betale for den rengøring, der er hele tiden pga alt det støv, der kommer ind, skriver Charlotte, der føler sig bundet på hænder og fødder.

Hun har nemlig også fået oplyst, at en del af hendes krav nok vil falde bort, hvis hun flytter.