Ups: Politi måtte rette i P-bøde

- Hej

- Jeg fik i april måned en p afgift af politiet for at holde ved et ’parkering forbudt’ skilt.

- På det giro-kort, der blev sendt hjem til mig med posten, står der at observationstiden er fra 13:40-13:45.

- Jeg var med min far, som har et handicapskilt, der var placeret på forruden – og så har man ret til at holde 15 minutter, sådan et sted.

Sådan indleder Emad M et brev til nationen! om at modtage en P-nøde, han ikke skulle have haft – og så efterfølgende modtage en tilrettet bøde, som han ikke kan slippe for at betale.

På den nye bøde, skriver politiet nemlig, at Emads bil blev observeret i hele 20 minutter. På den første var observationstiden kun fem minutter. Emads brev – som han håber kan få politiet på andre tanker – fortsætter nemlig således:

Annonce:

- P-skiven stod på 13:30, og da jeg bad om dokumentation, ændrer de nu observationstiden til 13:40-14:00.

- Men kan det virkelig være rigtigt, at politiet bare kan ændre på observationstider så det passer med at de kan fastholde en p afgift, skriver Emad, og nationen! har spurgt Københavns Politi, hvor ofte de retter i bøderne - og om de godt kan forstå at Emad synes det ser mystisk ud, og politiet har sendt dette svar:

- Vi fører ikke statistik over rettelser i parkeringsafgifter, så den kan vi desværre ikke hjælpe med.

- Den pågældende borger er blevet vejledt om sine klagemuligheder, og dem er han velkommen til at benytte, skriver Københavns Politi, men hvad tænker du?