Ups: Projekt hos naboen gik helt galt

Kommunen skulle rive Charlottes nabos hus ned - og det gik ikke så godt. Men Charlotte forstår ikke, at der ikke er nogen murere i gang med at reparere - for muren blev smadret i begyndelsen af maj

- I dag er det 83 dage siden, kommunen ansatte et firma til at rive nabohuset ned.

- Som så ramte det hus, som jeg bor til leje i ...

- Det blev straks bestemt, at væggen skulle mures op igen, og kort tid efter (stadig i maj) godtog kommunen at afholde den ekstra varmeudgift ...

Sker ingenting

Sådan indleder Charlotte S. et brev til nationen! om det hul, hun har i sin stuevæg - og de snart tre måneder, kommunen har været om at finde en løsning.

For Charlottes udlejer, firmaet, der lavede hullet i muren, og kommunen holder hende hen, når hun spørger til sagen. Og derfor synes hun nu, at hele Danmark skal se, hvordan hun bliver behandlet. Hendes mail - som nationen! har bedt Thisted Kommune om at kommentere - fortsætter nemlig således:

- De gør ikke noget, så jeg må bare bo i det med min otteårige datter.

- Undskyldning på undskyldning om, at der er vente tid på håndværkere, og ja det er også rigtig nok, men så vidt jeg ved bliver vente tiden ikke kortere af ikke at bestille en ...

De burde erklære det ubeboeligt

- Jeg synes virkelig, at det er skuffende og under al kritik, at kommunen ikke dømmer huset ubeboeligt.

- Men det bliver da sikkert en hyggelig vinter - med en krydsfinerplade som væg, skriver Charlotte, og nationen! har derfor bedt Thisted Kommune svare på, hvad de gør for at få hullet repareret - hvor længe de synes, Charlotte og datteren skal bo med hul i muren, og om kommunen har andre løsninger, så Charlotte kan få en beboelig bolig.

De spørgsmål svarer kommunen ikke rigtig på:

Kommunen: Der er ingen tidshorisont

- Det er korrekt, at Thisted Kommune har fået nedrevet et hus, og at der beklageligvis er sket skade på nabohusets gavl.

- Skadeservice foretog midlertidig reparation med træplader ca. kl. 13 samme dag som skaden opstod, og hullet har været lukkede/tætnet efterfølgende.

- Sagen er overdraget til skadevolders forsikringsselskab, som har ansvaret for at udbedre skaden.

- Jeg har i dag forsøgt at få en tidshorisont fra forsikringsselskabet, men det kan jeg desværre ikke få oplyst, oplyser en sektionsleder fra Thisted Kommunes center for Anlæg og Infrastruktur i dag til nationen!, men hvad tænker du?