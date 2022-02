Ups: Tjener 668 millioner kr. om dagen

EU og USA indfører barske sanktioner over for Rusland - sanktioner, der har fået energipriserne til at gå amok. Så nu tjener Rusland - der er en af verdens største producenter af olie og naturgas - endnu flere penge, end landet plejer

- Rusland producerer ifølge tal fra Det Internationale Energiagentur (IEA) 10,5 millioner tønder olie om dagen.

- Og med dagens oliepris på 104 dollars per tønde giver det Rusland en indtægt på cirka 1,1 milliarder dollars.

- Om dagen.

- Herfra skal der selvfølgelig trækkes lidt omkostninger fra.

EU vil vedtage de hårdeste sanktioner nogensinde efter 'barbarisk' angreb

Forbrugerne skal betale mere

Sådan siger Sydbanks seniorøkonom Kim Blindbæk til nationen! på en dag, hvor olieprisen har ramt det højeste niveau i syv et halvt år, og gaspriserne er steget 40 procent – pga. af krigen i Ukraine og de trusler om sanktioner over for Rusland, der lyder fra EU og USA. Seniorøkonomen peger på, at investorerne er meget bekymrede for konsekvenserne af hele situationen. Og på at prisstigningerne uundgåeligt vil ramme forbrugere og virksomheder.

Russisk trussel: Fordobler pris på gas

Og Rusland tjener flere penge

- De danske forbrugere er allerede ramt af, at brændstofpriserne er rekordhøje, og vi har nok næppe set toppen endnu.

- Samtidig er prisen på naturgas også steget kraftigt, hvilket rammer mange forbrugere og energitunge brancher på pengepungen, siger Kim Blindbæk, der også har regnet på, hvor meget Rusland – der leverer 40 procent af den gas, vi bruger i Europa og 20 procent af den olie vi bruger - vil tjene på prisstigningerne:

650 millioner ekstra - pr. dag

- Jeg vil mene, at Ruslands merindtægt på olie er på cirka 100 millioner dollars (cirka 668 mio. danske kroner) – pr. dag - i forhold til for blot en uge siden, siger seniorøkonomen, der også minder om at russerne nyder godt af, at naturgasprisen alene siden i går er steget med over 50 procent.

Gaskunder: Dumt at true Putin