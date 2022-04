Ups: Uheldig sms fra jobcenter

- Hej.

- Jeg blev tilknyttet jobcentret i november 2019, og jeg søger job som hospitals-/serviceassistent og lagerarbejde.

- Jeg var indkaldt til møde af jobcenteret i min a-kasse, hvor jeg, en fra jobcentret og en fra a-kassen skulle deltage.

Troede der var sat en af

- Mødet var sat til kl. 12.30 den 12.4.

- Da kl. var blevet 12.35, ringede en fra a-kassen til jobcentret og spurgte, hvor de blev af. De svarede, at de troede, at der var sat en af til mødet.

Sådan indleder Kristian R et brev til nationen! om at være underlagt jobcentrets regler - og føle, at jobcentrets medarbejdere er helt ligeglade med de borgere, de skal hjælpe i job. Kristian mener faktisk - efter to og et halvt år - at jobcentrene må være skabt til djøfferne, så de ikke skulle gå arbejdsløse. Hans brev - som nationen! har bedt Aarhus Kommune om at svare på - fortsætter nemlig således:

Jeg bliver straffet - de går fri

- Kl. 12.42 sendte de mig en mail om, at mødet var aflyst.

- JEG ER RASENDE. For hvis jeg ikke søger 2 jobs om ugen, eller hvis jeg udebliver fra møder med dem uden at aflyse, så sanktionerer de med mine dagpenge, og der er intet, jeg kan gøre.

- Men når det er den anden vej, så sker der intet. Der er intet, jeg kan gøre.

- Jeg vil mene, at de burde give mig en dags ekstra dagpenge, fordi de ikke overholdt deres EGEN aftale, skriver Kristian R, og nationen! har spurgt Jobcentret i Aarhus, hvad de mener om at give Kristian en dags ekstra dagpenge, pga. af det aflyste møde. Og hvor ofte de aflyser møder med borgere - efter at mødet skulle være gået i gang?

Beklageligt når det ikke lykkes

Jobcenter Aarhus ønsker dog ikke at kommentere på den konkrete sag, men gerne kommentere jobcentrets praksis ift. flytning eller aflysning:

- I Jobcenter Aarhus bestræber vi os altid på at give borgeren besked i så god tid som muligt, hvis det bliver nødvendigt at flytte eller aflyse et møde.

- Det er meget beklageligt, når det ikke lykkes, skriver jobcentret, men hvad tænker du?