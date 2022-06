USA indrømmer

Joe Bidens energirådgiver indrømmer nu, at Putin tjener flere penge på olie og gas end før krigen - bla. fordi Indiens import af russisk olie er tidoblet

- Det kan jeg ikke benægte.

- Efterspørgslen på olie er større og stærkere end nogen kunne forudse.

Indien suger russisk olie

Sådan svarede Amos Hochstein, præsident Joe Bidens energi- og sikkerhedsrådgiver, da han i går fik spørgsmålet 'tjener Moskva flere penge på olie og gas nu, sammenlignet med tiden før krigen' fra medlemmer af det amerikanske senats underkomité for Europa og Energisikkerhed.

Det skriver Reuters, der også kan fortælle, at det Internationale Energi Agenturs tal for maj viser, at Ruslands indtægter på få måneder er steget 50 procent til voldsomme 140 milliarder pr. måned.

Lad vær med at udnyt situationen

Danmark og EU har aftalt at sætte for import af russisk olie, der bliver fragtet i tankskibe. Det stop skal gælde december, men allerede nu køber bl.a Indien stort ind af russisk olie.

Ifølge Financial Times, der også har bemærket udtalelserne fra Bidens energirådgiver, er Indiens import af russisk olie eksploderet. Mediet kan derudover fortælle at USA har bedt Indien om ikke et udnytte situationen:

- Vi kan ikke indføre sanktioner, der kan forhindre, at Indien handler med Rusland.

- (Men) jeg har bedt Indien om to ting. For det første, lad være med at udnytte den smerte husholdninger i USA og EU føler lige nu.

- Og for det andet, pres priserne når i forhandler. For hvis I ikke køber olien (fra Rusland), er der ingen andre, der køber den, udtalte Amos på i det amerikanske senat i går, ifølge Financial Times.