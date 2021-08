Venstres udenrigsordfører har udtalt sig 'totalt ærligt' om situationen i Afghanistan. Det vækker en del harme, for han ser gerne, at der udbryder borgerkrig

- Det var dog en usmagelig bemærkning.

- Alle de menneskeliv, der ville gå tabt.

Jeg vil jo gerne have en borgerkrig

Sådan skriver Bente L. i en af de mest populære kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-profilom Venstres udenrigsordførers udsagn om situationen i Afghanistan:

- Lad os nu lige være totalt ærlige. Jeg vil jo gerne have en borgerkrig.

- Jeg vil jo ikke have, at talibanregimet bliver ved magten, siger han nemlig til DR Nyheder i dag, men Bente er langtfra den eneste, der synes en dansk politiker, skal lade være med at ønske krige:

- Sikke en svinsk udtalelse! - og han er udenrigsordfører!

- Nåja, det er jo Venstre, burde ikke være overrasket..

Jeg vil også af med Taliban - men borgerkrig nej tak

- Og for god ordens skyld, så vil jeg også af med Taliban, men 'jeg vil ikke gerne have en borgerkrig'.. og hvis du beder mig om en løsning, har jeg ikke noget godt svar, men tilbagetrækningen synes jeg er den helt forkerte løsning, skriver Dennis H. og Allan C fortsætter udskældningen:

- Hvor syg i roen kan man egentlig opnå at blive som politiker...??

- At håbe på borgerkrig i et land, som kun sukker efter fred...og ro.

- Man forstår fanme godt, at Venstre er en stor og lang deroute, skriver Allan.