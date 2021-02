Usmagelige Fibia: Vil sælge internet til død mand

Er jeres afdeling for etik ikke eksisterende og har PR og kundesalg ingen hjerne, siden de går så langt ud for at kapre nye kunder, skriver den døde mands svigersøn til nationen!. Fibia skriver at de er kede af det

- Vi har modtaget en reklame om at blive en del af Fibias kundegruppe.

- Dem har vi modtaget en del af inden for det sidste år, men denne gang er de blevet lige lovlig påtrængende.

Fantastisk forbindelse til himlen

Sådan indleder Mogens L. et brev til nationen! om markedsføring-politik og etiske regler. For den store internetleverandør Fibia har nemlig onsdag d. 10.2 skrevet til Jørgen, der var Mogens svigerfar i mange år, indtil han døde i 2016.

Bemærk at brevet er sendt til 'Boet efter Jørgen....'

Mogens synes Fibia skylder en undskyldning af de helt store, og nationen! har derfor sendt brevet videre til firmaet og bedt dem svare på tre spørgsmål: hvad de selv synes om sagen, 2. hvor mange medarbejdere, der arbejder i deres etiske afdeling – og 3. hvordan de vil sige undskyld til Mogens’ kone, brevmodtagerens datter.

Deres svar kan du læse nedenfor – Mogens brev fortsætter nemlig således:

Men hvad fanden tænker i på?

- I og vi ved jo begge udmærket godt, at vi ikke har sagt ja til at blive en del af Fibervej, selvom i har sendt opfordringer til både mig og siden min kære hustru.

- Men den vi har modtaget i dag gør da lige, at vi vil overveje om det måske skulle være nu.

- I har jo åbenbart en forbindelse der er super og kan give os en forbindelse til vores afdøde Svigerfar/ Morfar som ikke har været en del af livet siden 2016...

- Hvad fanden tænker i på at skrive og sende en reklame stilet til Boet efter Jø.......... ............. 4 år efter han er død og så forslå, at man lige skal have en internetforbindelse?

En undskyldning er på sin plads

- Er jeres afdeling for etik ikke eksisterende og har PR og kundesalg ingen hjerne, siden de går så langt ud for at kapre nye kunder.

- Gad vide hvor mange andre mulige kunder der oplever samme fremgangsmåde - bare fordi man ikke lige ønsker Fibia som udbyder.

- En officiel undskyldning ville nok være på sin plads, skriver Mogens og Fibia har sendt dette svar til nationen!:

Den type adresser er nu frasorteret

- Det er vi kede af.

- Vi har ikke været opmærksomme på at få frasorteret den type adresser, og vi har nu været vores systemer igennem, så det ikke bør kunne ske igen.

- Vi frasorterer alle på Robinsonlisten og dem, der har reklamer ”nej-tak” modtager naturligvis heller ikke materiale fra os, skriver Fibias markedsdirektør, Brian Lønroth, men hvad tænker du?