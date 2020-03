Usmageligt: Annonce fra Power forarger

Kan man tillade sig at reklamere for produkter til folk, der arbejder hjemmefra - nu hvor mange danskere er blevet bedt om at arbejde hjemme?

- Smagløs annonce.

Så kort og fyndigt skriver Allan G i en af de 17 kommentarer, der er skrevet på elektronik-kæden Powers Facebook-profil om den annonce om hjemmearbejdsudstyr, marketingafdelingen lagde på i går.

Og Allan er ikke den eneste, der synes at Power skulle have formuleret sig anderledes:

Flot - NOT

- Usmagelig annonce.

- At reklamere på baggrund af af andres ulykke.

- 'Flot' Power. NOT, skriver Torben D med fire udråbstegn, og Jakob A er heller ikke tilfreds:

Tror ikke lige det er shoppetid

- Klassisk power at forsøge at slå mønt på at der er sundhedskrise i Danmark og at mange mennesker nu er nødt til at arbejde hjemmefra.

- Jeg tror sku ikke, at dem, som arbejder hjemmefra i denne periode, lige kommer ud og shopper 'alt til hjemmekontoret'.

- Stop dog, skriver Jakob A.

En fjerde mener, at Powers marketingafdeling må være i den yngre ende, og en femte foreslår, at kæden kan begynde at sælge sprit og mundbind, nu de er i gang, men forargelsen får ikke Power til at ryste på hænderne:

Power: Vi vil bare sige vi holder åbent

- Vi ønsker blot at gøre opmærksom på, at vores medarbejdere stadig er på arbejde, så de der pludselig har behovet og mangler elektronik, har selvfølgelig mulighed for at skaffe det i POWER!

- Hvis man ikke har behovet, så er det kún fint!, skriver en Power-medarbejder, men hvad tænker du?