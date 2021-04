Ussel lønseddel: Så skred sygeplejerske

Sygeplejerskerne i Danmark vil have mere i løn - og i dag kan nationen! vise lønsedler fra to sygeplejersker, der droppede arbejdet pga den usle løn. De arbejdede begge fuld tid.

- Jeg arbejder i det private nu. Men før arbejdede jeg i kommunen og før dette i regionen.

- Jeg har været sygeplejerske i 20 år.

Skal aldrig tilbage til det offentlige

- Jeg arbejdede som hjemmesygeplejerske på fuldtid 37 timer. Havde 4 års erfaring i hjemmesygeplejen og 18 års erfaring som sygeplejerske.

- Jeg sætter aldrig mine ben udenfor det private igen. Bl.a pga. lønnen, men bestemt også arbejdsforholdene.

- Dette er min sidste lønseddel (fra 2018).

Sådan indleder S, der er en af de mange sygeplejersker, der har sendt deres lønseddel til nationen!, for at vise sort på hvidt, hvad en sygeplejerske tjener. S er enlig mor på fuld tid og hendes løn skal derfor tjenes hjem i almindelig arbejdstid i hverdagene - ikke i weekender, aften, nat og helligdage eller ved overarbejde. Og hun er helt med på, at man godt kan tjene mere som sygeplejerske se f.ex. hende her, der lavede 575.000 sidste år. Det er bare ikke en mulighed for hende, skriver hun i mailen som fortsætter således:

Man skal ofre på familiefronten

- Men så skal man være villig til, at ofre en masse på familiefronten.

- Det kan jeg ikke, om jeg har lyst eller ej, skriver S, der altså forlod det offentlige system for tre år siden.

B har også sendt en lønseddel - og den hører også med i kategorien 'den sidste'.

- Jeg er uddannet sygeplejerske i 2010.

- Og har arbejdet som alm. sygeplejerske indtil december 2015 hvor jeg forlod faget. Bl.a. pga dårlig løn.

Her i medicinalfirmaet får jeg knap 40.000

- Jeg vil gerne dele min sidste lønseddel fra december 2015 med jer.

- Den lønseddel jeg har her, viser kun ganske få tillæg, da det var en stilling som forskningssygeplejerske - uden skiftende vagter og weekendarbejde.

- Her hos medicinal firmaet, ligger jeg på lige knap 40.000 om måneden, og derudover kommer bonus mm, skriver B.

nationen! kender naturligvis både C og Bs fulde navn, men de ønsker at være anonyme pga forholdet til nye og gamle kolleger/familie osv.