'Usynlige' Birthe: Postnord-bud skrev jeg ikke var hjemme

- Jeg er usynlig.

- I hvert fald vinkede jeg forleden ned til pakkepostbudet fra Postnord, da jeg så ham komme, men selv om jeg stod med åben dør og ventede på 2.sal, så kom han ikke op med min pakke.

Selv om jeg havde vinket var jeg ikke hjemme

- Og da jeg gik ned for at lede efter ham, var han kørt. Han havde dog skrevet, at jeg ikke var hjemme, og at jeg kunne hente min pakke i Føtex.

Sådan lød det forleden dag da Birthe, som kaldte sig selv den usynlige vinkedame på 2. sal, kontaktede nationen!-telefonen for at få fokus på at mange oplever, at et pakke-bud skriver, at der ikke var nogen hjemme -selv om der var nogen hjemme. Og kort efter Birthes opkald dumpede denne mail fra Salvador ind:

Så mange skriver om det på Facebook

- Hej. Vil i ikke gøre alle os pakkemodtagere en tjeneste og gå ind og kig på Postnords Facebook side?

- Der er så mange, der får lagt en seddel om, at man ikke er hjemme (inklusiv her hos os) - selv om vi er hjemme!

- Min kæreste var hjemme. Og jeg havde bedt hende om at åbne vinduerne og kigge ud og i bund og grund være sikker på, at hun kunne følge med i om der var et bud på vej eller om pakkeposten prøvede at tage kontakt til beboerne.

- Men lige pludselig får jeg så at vide på min Postnord app, at den har været forsøgt afleveret, IMENS hun sidder og venter på der bliver banket.

Min bedre halvdel er i salonen hele dagen

- Jeg ved ikke om deres omdelere bliver betalt for lidt eller om de kun ansætter dovne personer, men der sker virkelig ikke meget godt fra deres side.

- Og så har de også kun en enkelt person ansat ved telefonen, eller hvad er grunden til man skal vente i telefon kø i en time for at komme igennem, skriver Salvador G., og et lille besøg på Postnords Facebook-profil viser ganske korrekt, at 'ikke-hjemme-jo-jeg-var-hjemme'-klagerne fylder godt op:

- Det er da også op af bakke for jer, når i ikke kan finde ud af at udføre essensen af jeres produkt - at levere en pakke.

- Det er nu anden gang, at min bedre halvdel som selvstændig har fået besked om, at en pakke er forsøgt leveret, men at der ikke var nogen hjemme.

Det kan da ikke være rigtigt

- Jeg ved ikke om jeres bude sidder og klør sig i r*ven på en nærtliggende cafe, men hendes salon har åben 9-17, så forsøgt levering er en stor joke.

- Det kan ikke være rigtigt, at hun skal bruge penge på at lukke sin salon for at hente en pakke, som I har haft alle muligheder for at levere.

- Hun har talt med jeres kundeservice, som har lovet at den vil blive efterleveret, men alligevel ligger den nu til afhentning på et opsamlingssted.

- Jeg er godt nok skuffet over jeres umådeligt ringe service, skrev Frederik J., og nationen! har spurgt Postnord, om antallet af 'ikke-hjemme' klager, der kommer og om det er et stigende problem. Men det er det ikke - tværtimod:

Færre klager over bude der ikke har ringet på

- Jeg er ked af, at Birthe, Frederik, Salvador og de andre af vores kunder, der har henvendt sig, ikke har fået den oplevelse, de havde forventet.

- Antallet af klager over postbude, der ikke har ringet på, er halveret det seneste år.

- Det ser vi som en positiv udvikling, men vi er ikke i mål endnu og arbejder videre med at få tallet ned.

- PostNord har kun en interesse i at aflevere en pakke som aftalt, da det ellers betyder flere omkostninger, utilfredse kunder og dermed en langt dårligere forretning.

Flere forklaringer - men der kan også ske fejl

- Årsagerne kan være forskellige, men ofte er der tale om misforståelser, som typisk går på, at afsender har sendt pakken til direkte afhentning på posthuset, at pakkesedlen først kommer med posten dagen efter, at pakkebudet var forbi, eller at dørtelefonen ikke virkede.

- Men der kan selvfølgelig også ske fejl fra vores side, da vi er ude med mange millioner af pakker, og derfor vil vi også gerne høre fra folk, når det sker, så vi ved hjælp af pakkenumrene systematisk kan følge op, lyder det fra chefen for Distribution i PostNord, Michael Frølich til nationen!, men hvad tænker du?