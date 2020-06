Utaknemmelig: Så mange får 1000 kr. i gave

Kan man tillade sig at klage over en gave på 1000 kr.? Nej, mener rigtig mange af dem, der har læst et brev fra en kontanthjælpsmodtager. I alt står cirka 1,8 millioner danskere til modtage engangsydelsen

- Feriepengene har folk selv arbejdet for!

- De 1000 kr er en 'gave' fra velfærds staten.

- Så 'hån' kan det aldrig blive, men derimod gavmildt!

1.800.000 danskere modtager ydelser - og får 1000 kr.

Sådan skriver Carina P. i en af de mere end 3000 kommentarer, der er skrevet om på nationen! og Ekstra Bladets Facebook-profil om kontanthjælpsmodtageren Philip M.s 'klage' over de 1000 kr., han og resten af de anslået 1.799.999 danskere, der modtager dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering/forrevalidering, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, barselsdagpenge, tabt arbejdsfortjeneste vedr. børn med nedsat funktionevne, fleksjob, ledighedsydelse, SU-modtagere, folkepension, førtidspension, efterløn, seniorpension, skånejob, fleksydelse og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, står til at få:

Klynkebonus

- Jeg er en af dem, som har knoklet hele tiden - også igennem corona.

- Og jeg været udsat for smittefare osv. så vil jeg da os til at klynke efter en bonus + de ekstra 1000kr jeg går glip af.

- Slap dog af med den kræve mentalitet, fortsætte Carina, og på Finansministeriets hjemmeside kan man se, at regeringen forventer, at 1000 kroners-uddelingen i alt kommer til at koste 1,8 milliarder.

Taknemmelighed ville se godt ud

- 1000kr er måske ikke meget, men taknemmelighed ville dog stadig klæde.

- Og husk feriepengene har INTET med det og gøre, det folks egne penge, som de skulle have før, eller siden alligevel, skriver Kasper A. i en anden kommentar, og nationens! Johannes A. formulerer sig sådan her:

De får 1000 kr Modtager man én af disse ydelser, er man berettiget til engangstilskuddet: Dagpenge

Kontanthjælp

Uddannelseshjælp

Revalidering / forrevalidering

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse

Sygedagpenge

Jobafklaringsforløb

Ressourceforløb

Barselsdagpenge

Tabt arbejdsfortjeneste vedr. børn med nedsat funktionevne

Fleksjob

Ledighedsydelse

SU-modtagere

Folkepension

Førtidspension

Efterløn

Seniorpension

Skånejob

Fleksydelse

Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Kilde: Beskæftigelsesministeriet Vis mere Luk

- Han skulle da være glad for 1000 kr. Han har da ikke mistet noget som helst under krisen.

- Folk der får indefrosne feriepenge får deres egne penge. Han får da af samfundet.

Fri mig for klager fra folk på overførsel

- Jeg er selv pensionist, og jeg synes ikke vi kan tilkomme noget som helst og jeg er da taknemmelig for, hvis nogen virkelig synes jeg skal have 1000 kr skattefrit.

- Der er mennesker i dette land, der har set deres livsværk i ruiner og må lukke.

- Der er masser af mennesker der har mistet deres job og har svært ved at betale deres gæld, så fri mig for pensionister og andet godtfolk på overførselsindkomst, der klager sig. Måske skulle de skamme sig i stedet, skriver Johannes A., men hvad tænker du? Og synes du, der er nogen grupper i samfundet, der burde få 1000 kr - men som ikke er på listen?