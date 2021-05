Utilfreds med Elgiganten: Telefon til 15.000 skiftede farve

Torben er meget utilfreds med den service, Elgiganten har ydet på telefonen, der kostede 15.000 plus 5000 i forsikring

- Hej.

- 8. november 2020 købte min kone en telefon.

- Hun havde fået udbetalt sine indefrosne feriepenge, og vi gik i Elgiganten for at vælge en, der kunne det hele.

- Den skulle bl.a. kunne NemID, så telefonen kunne bruges til at kommunikere med det offentlige.

- Hun betalte 20.000 inkl. forsikring.

16 dage var lang tid

Sådan indleder Torben H. et brev til nationen! om at bruge mange penge på en vare – og endda betale ekstra for forsikring og service – og så alligevel føle sig dårligt behandlet.

For da konen tabte telefonen på gulvet – og skærmen fik en ridse – afleverede de den til service, og de 16 dage, der gik, før den kom retur, syntes de var lang tid, men det var ikke det værste.

Skiftede farve

Torbens mail – som nationen! har bedt Elgiganten om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Vi afleverede telefonen 12. marts og fik den retur 16 dage senere.

- Men den er nu blevet sort. Den, min kone købte, var jo i bronze.

- Vi kunne komme i butikken 7. april, og den blev - som man kan læse på indleverings-sedlen - sendt ind som en hastesag.

- Men nu er det den 29., og vi har stadig intet hørt eller fået telefonen, skrev Torben, og nationen! spurgte i sidste uge Elgiganten, hvad ’hastesag’ betyder for dem? Og hvor lang tid de synes, en kunde skal vente på, at de skifter coveret tilbage til den rigtige farve.

Elgiganten har dog ikke nogen kommentarer til nationen, men til gengæld kan Torben meddele, at han mandag fik besked om, at han kunne hente telefonen ... urepareret. Så det har han gjort.