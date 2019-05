Utro kone afsløret: Må betale 18 års børnebidrag tilbage

Et i dag midaldrende østrigsk par blev skilt, da deres barn var helt lille, og manden betalte troligt børnebidrag i næsten 20 år. Men nu viser en DNA-test, at han ikke er far til barnet.

- Endelig noget reel ligestilling.

- Mange kvinder ser bare mænd som hæveautomater.

Sådan skriver netdebattøren Gigi39 i en af 349 kommentarer, der er skrevet på den østrigske avis krone.at om en næsten historisk utroskabs-sag, der netop er afgjort af landets højesteret.

En kvinde ved jo godt hvem faderen er

For en i dag midaldrende mand fik for nogle år siden mistanke om, at han ikke var far til det barn, han i næsten 20 år havde betalt børnebidrag til. Og da en DNA-test gav ham ret, har dommerne i højesteret afgjort, at han skal have 25.000 euro eller mere end 150.000 retur fra ex-konen.



Og Gigi39 er ikke den eneste, der glæder sig over dommen:

- Hvis jeg var dommer, skulle hun skulle betale dobbelt så meget retur, og også betale retten omkostninger.

- En kvinde ved jo godt, hvem faderen er, skriver netdebattøren, der kalder sig 'removed-user' og SagtdergesundeHV fortsætter:

Har hørt at hver tiende har en anden far

- For mange år siden blev det vist påvist - når man gennemførte faderskabstest - at hver 10. far ikke er den biologiske far.

- Ville være meget interessant at finde ud af, hvordan det tal ser ud nu, skriver SagtdergesundeHV.

Moren - der altså nu skal betale penge retur til sin ex-mand - forklarede retten, at hun havde glemt, at hun havde været i seng med en anden mand, men det hjalp hende ikke.