Utrolig glad: Kurt skal vaccineres søndag

Offer for et nemt system

Redaktionen modtog går dette brev fra en 35-årig kvinde, der føler at den nye vaccinationsplan er uretfærdig:

Føler virkelig vi bliver trådt

Jeg skriver til jer, da jeg nu med den nye vancineplan mener, at vi bliver taget godt og grundigt i r…..

I over et år nu, har vi med diabetes fået af vide, at vi skal passe på, vi er i risikogruppen og det har skabt frustration, angst mm. angsten gemmer sig hele tiden.

Hver dag sidder coronaen i baghovedet og det påvirker ens humør, samvær med børn og mand, og man har bare glædet sig til april, hvor gruppe 10 (som er os under 65 med øget risiko) skulle vaccineres.

Jeg føler virkelig at vi bliver trådt på, fordi de skal have et ’nemt’ system at gå efter.

Min historie: I et år snart, har jeg været konstant angst for at få Corona. Dette fordi jeg jo er i risikogruppen, har en ikke så velreguleret diabetes, med nogle daglige sving der ligger mellem 3 og 16, i rutchebane uden lige.

Jeg har udover dette gennem de seneste 10 år, haft sygeforløb, hvor små infektioner, bliver til store operationer pga min diabetes, der er gået ind og sat skub i tingene.

Har været igennem to smertefulde 9 måneders graviditet.

Den første i rene smerter fra måned 3, en nyreoperation der resulterede i en for tidlig fødsel og et forløb på Neonatalafdelingen.

I anden graviditet opstod præcis samme nyresmerter, og denne gang, var jeg stædig, da det første år med min for tidlig fødte søn var et helvede, ind og ud af hospitaler, og jeg for alt i verden ikke ville igennem endnu en operation, der resulterede i endnu en for tidlig fødsel.

Har ikke været glad i et år

Dette endte med kraftige smerter, jeg bed i mig, lå på Rigshospitalet i en seng i en måned, ind til jeg nåede grænsen, og jeg kunne føde min datter på grænsen for at hun ikke var for tidlig født.

Siden da, har jeg været ind og ud af hospitalet med mulig blodpropper, MR scanninger mm, og pga min historik, går jeg i konstant angst for Corona og for at ende i et slemt forløb.

Dette påvirker familien, mine unger har ikke set mig glad i snart et år, det samme med min mand og jeg går bare og venter på at få en vaccine, og få mit liv tilbage.

MEN nu fremlægger de så den nye plan, hvor grupperne er slået sammen, og ikke nok med at de nu går efter alder, så tager de alder på en sådan måde, at os der er 35, nu ligger sidst og efter dem der er 16-25 år.

Kan sådanne som mig på nogen måde gøre noget, eller skal vi bures inde igen ind til det er vores tur engang nu sidst i Juni.

Håber denne historie, giver stof til eftertanke og ikke mindst er jeg slet ikke i tvivl om at jeg er den eneste, der er frustreret :(