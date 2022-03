Utroligt: Elregning på 80 milliarder lurer

- Det er en rigtig stor bekymring for os, at vi ikke har nok grøn strøm.

- Særligt i den situation, vi står i nu (situationen i Ukraine red).

- Det er en af de største hindringer for den grønne omstilling, at vores elnet ikke er gearet til udbygningen, så vi efterlyser en plan.

- Det er egentlig utroligt, at den ikke er kommet endnu.

Venstre plus SF, de Radikale, Dansk Folkeparti og De Konservative

Sådan siger Marie Bjerre, Venstres klimaordfører, til DR Nyheder/Klima om det elbil- og varmepumpepressede danske elnet - og de problemer folk, der gerne vil stille vindmøller og solceller op støder ind, i fordi elnettet mange steder ikke kan klare mere strøm.

Venstre står ikke alene med ønsket om at få gang i udbygningen af elnettet. SF, de Radikale, Dansk Folkeparti og De Konservative synes også det haster med en udbygningsplan. Men faktisk er der en fin plan for et robust fremtidssikret dansk elnet, der kan transmitterere grøn strøm fra solcelle- og vindmølleparkerne - og de kommende 200 milliard-kroner dyre energiøer - til danske forbrugere og virksomheder.

Danskernes elforbrug vokser rigtig meget de næste mange år. Rapport fra Rambøll for Winddanmark marts 2021.

Hvem skal betale?

Den har Winddenmark, der er et 2400 medlemmer stort sektorfællesskab for vind-virksomheder, vindmølleejere og vindinteresserede privatpersoner, nemlig fået Rambøll til at lave allerede sidste år. Og den viser, at der skal bruges 80 milliarder kroner frem mod 2040m hvoraf de 30 skal komme fra vindsektoren:

- Det undrer mig meget, at vindsektoren har udsigt til en milliardregning for mere elnet, da det er i samfundets interesse at få strømmen fordelt rundt og sektoren allerede i dag, efter de eksisterende regler, forventes at betale mere end 30 mia. kr. frem mod 2040 til opgradering af elnettet.

- Hvis det ender som det ser ud til, frygter jeg, at interessen for at foretage VE-investeringer i Danmark daler, sagde Jan Hylleberg, adm. direktør i Wind Denmark da rapporten udkom i marts 2021.

