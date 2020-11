Utroligt foto: Bevæbnede betjente bankede på

Philip mener ikke, det kan være rigtigt, at en dansk dommer giver politiet lov til at ransage på grundlag af to gram hash og billeder af potplanter på Facebook og Instagram. Hvad mener du?

- Hej.

- Lørdag aften havde jeg besøg af politiet, der kom med en ransagningskendelse uden stempel eller underskrift fra en dommer(håber ikke den er falsk!)

- Det var to civile med pistoler i siden og de kom kl ca. 19.00!

Fandt altanpot og et halvt gram hash

- De gennemrodede hele min lejlighed og fandt noget gammelt rystet pot, som jeg havde lavet på min altan samt et halvt gram hash , alt til eget forbrug!

Jeg læser mens de roder

Sådan indleder Philip M et brev til nationen! om borgernes frie valg af rusmidler, politiets prioritering af ressourcer OG ordensmagtens brug af Facebook og Instagram i efterforskningen.



Philip følger meget med i andre landes cannabis-lovgivning - bla. i USA, hvor flere stater ved valget valgte at legaslisere - og han kan slet ikke forstå, at dansk politi kan finde på at komme efter ham en stille lørdag aften. Nu vil han gerne høre, hvad du synes om sagen.

Hans brev – som du meget gerne må dele via f.eks. Facebook – fortsætter nemlig således:

Tror ikke mine egne øjne

- Imens de bevæbnede betjente roder løs, læser jeg ransagningskendelsen.

- Jeg tror derefter, at den er falsk - lavet af politiet selv, da jeg ikke kan tro at en dansk dommer kan give lov til at ransage ens hjem på grundlag af, at jeg har dyrket 4 planter på min altan og at jeg til eget forbrug har lavet ca, 2 gram hash af planterne.

- For det er da utroligt at politiet bruger Facebook for at finde beviser og bruger deres tid på at ransage folk, der hellere nyder cannabis end statens ’anbefalede’ rusmidler som alkohol og tobak! Som er langt farligere.

Fængselsdom?

- De skriver ligefrem, at det er nok til fængselsdom, skriver Philip, der har sendt ransagningskendelsen OG det foto, han har lagt på instagram med. Han vil gerne høre, hvad du tænker du om ’sagen’: