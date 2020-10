Utryg: Ingen vaccine til rollator-Bjarne

Danmark er ved at løbe tør for influenza-vaccine, selv om Statens Seriminstitut har købt 600.000 flere end normalt. Og nu er Bjarne ur

- Jeg er 64 år og har KOL.

- Jeg bruger rollator og scooter når jeg skal rundt.

- Derfor er jeg i risikogruppen for influenza og jeg plejer at blive vaccineret om efteråret.

- Men nu er der åbenbart ikke nok vacciner, så hvad skal jeg nu gøre?

Amatørerne har bestilt for lidt

Sådan indleder Bjarne P. et brev til nationen! om være sårbar og for sent ude, og nu kunne konstatere, at hans nærområde er mere eller mindre støvsuget for influenza-vaccine.

Læge slår alarm: Løbet tør for vaccine

I går skrev en praktiserende læge til nationen! om samme problem, og myndighederne opfordrer alle raske og sune borgere til at undlade, at lave sig vaccinere, så de sårbare og kronisk syge, kan få de vaccinere, der eventuelt gemmer sig rundt omkring. Bjarnes brev - som Danmarks Apotekerforening kommenterer nedenfor - fortsætter nemlig således:

Tænk lidt på os andre

- Jeg har mere eller mindre været i selvisolation i fem måneder, fordi jeg er bange for at få corona, og nu hvor jeg ikke kan få min influenzavaccine, er det endnu mere utrygt at gå ud.

- Hvad er det for nogle amatører, der ikke har bestilt nok vaccine hjem?

- Min læge kan ikke hjælpe og apoteket siger, de er løbet tør.

- Dem der er sunde og raske kunne godt lide tænke på os andre, fortsætter Bjarne, og Danmarks Apotekerforening bekræfter i et svar til nationen!, at situationen er beklagelig:

Apotekerforening kan ikke købe flere

- Det er rigtigt, at der er en generel mangel på influenzavacciner i år, fordi interessen har været ekstraordinær stor. Det gælder i Danmark og internationalt.

- Derfor er flere apoteker, læger og andre ved at løbe tør for vacciner, og det er desværre ikke muligt at købe flere vacciner hos Statens Seruminstitut, der står for indkøb og distribution i Danmark.

Alle kunne have ønsket sig flere

- Det er beklageligt, og alle kunne have ønsket sig adgang til flere vacciner. Heldigvis er næsten alle influenzavaccinationer givet til sårbare borgere i risikogruppen.

- Situationen er indlysende et resultat af Covid-19 pandemien, som først tog fart efter, at SSI havde lagt ordren på den danske andel af vacciner, der i år er 1,6 mio. doser, hvilket er 600.000 flere end sidste år, skriver Danmarks Apotekerforening.

Bjarne kalder de ansvarlige for amatører, og lægen, der skrev til nationen! i går, ville have sundhedsministeren til gribe ind, så de resterende vacciner, kan gå til sårbare danskere, men hvad tænker du?