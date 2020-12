Utryg: Søn skal passes med fremmede børn

- Hej.

- Jeg er ikke særlig tryg ved, at min søn skal passes af pædagoger fra en fremmed børnehave - og være sammen med fremmede børn, der også komme fra andre børnehaver.

Frygter selvfølgelig coronasmitte

- Men sådan er det i Frederikshavn Kommune her i de kommende juledage, hvor man samler pasningen på nogle af kommunens institioner.

- Det er selvfølgelig coronasmitte, jeg frygter.

Sådan lød det forleden i nationen!-telefonen, da en utryg far kontaktede os, for at sætte fokus på sampasning af børn. I andre kommuner - f.ex Slagelse har man i år valgt at droppe den trafik med henvisning til corona, og nationen! har derfor kontaktet både Frederikshavn og Slagelse, for at høre, hvorfor de gør som de gør.

I Slagelse blander vi ikke børn i år

Screenshot fra Slagelse.dk

- I år har vi valgt ikke at blande børn, fordi vi har et højt smittetal, og vores fokus gennem hele corona-forløbet har været at undgå nye smittekæder.

- Så vi traf på et tidligt tidspunkt en beslutning om at holde børn i de samme grupper for at hindre smittespredning.

- Derfor gør vi det samme hen over julen, skriver dagtilbudschef i Slagelse Kommune, Maj-Britt Thy til nationen!, mens Gitte Julie Højbjerre, dagtilbudschef, Center for Dagtilbud i Frederikshavn, har sendt denne forklaring:

I Frederikshavn er der meget få børn

- I Frederikshavn kommune spørger vi altid forældrene om deres pasningsbehov i forbindelses med ferieperioder. De kommunale institutioner er fordelt i 4 distrikter.

- Hvert distrikts forældrebestyrelse har lavet en plan for koordineret feriepasning. Den plan har vi ikke arbejdet efter i år, men med det fremmøde der er mellem jul og nytår og ud fra Børne- og Undervisningsministeriet retningslinje, så har vi vurderet at det kan vi godt.

- Vi ved af erfaring, at det er ganske få børn/forældre der benytter institutionen mellem jul og nytår, normalt vis et år uden Covid-19, er der ca. 10 børn pr. distrikt, der kommer mellem jul og nytår.

10 børn fra 2-3 institutioner samles ét sted

- I år har vi rigtig mange institutioner hvor der ikke er tilmeldt børn og det betyder, at de institutioner har lukket.

- Ud fra det antal børn der er tilmeldt i år, har vi valg at have åbent i 1-4 institutioner pr. distrikt.

- Jeg har kun fået tilbagemelding fra 2 af de 4 distriktsleder og de melder tilbage, at der kommer henholdsvis 1 barn og 3 børn og de børn bliver passet i de institutioner de plejer, at være i dvs. der er ikke børn fra flere institutioner.

- De to sidste distrikter, hvor jeg ikke har fået en tilbagemelding lige nu, der var der tilmeldt ca. 10 børn pr. distrikt, da jeg tjekkede det sidst.

Tager alle forholdsregler og overholder retningslinjerne

- De ca. 10 børn kommer fra 2-3 institutioner og de bliver samlet et sted i hvert distrikt. Vi overholder selvfølgelig alle retningslinjer og holder fast i de gode rutiner omkring håndhygiejne, samt ved aflevering og afhentning, som allerede er etableret i alle vores daginstitutioner.

- Dvs. vi tager alle de forholdsregler vi skal for at minimere smittespredning, skriver dagstilbudschefen fra Frederikshavn, men hvad tænker du?