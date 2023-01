V, K og DF enige: Drop dem

Politikerne fra de blå partier i Kolding er ikke vilde med at få seks 185 meter høje vindmøller op kun 1,5 kilometer fra et boligområde

- Venstre har hele tiden sagt at vi er skeptiske for ønsket om vindmøller i området.

- Jeg har i dag sagt til udvikleren, at det er Venstres klare anbefaling, at der ikke kommer vindmøller lige op og ned af et boligudviklingsområde.

Ikke der

- Vi er slet ikke modstander af VE-anlæg, men vi må ikke spænde ben for os selv.

- Derfor har jeg på vegne af Venstre i dag sagt til udvikleren 'drop vindmøllerne' ved Højsmose.

Jyde flad af grin

Sådan skriver Jakob Ville, medlem af kommunalbestyrelsen i Kolding for Venstre i dag på Facebook-gruppen 'Os der bor Vonsild' om de seks 185 meter høje vindmøller, energiselskabet Wind Estate ville stille op i et område 1500 meter for større boligområde, der er under udvikling i den sydøstlige ende af Vonsild.

Frygter støj

Og fordi de andre blå Kolding-politikere fra DF og Konservative ifølge Jydskevestkysten mener det samme, så er vindmølleplanen nu lagt død.

- Jeg er ikke imod vindmøller, er heller ikke ked af at se på dem, men behøver de lige være der, hvor vi i forvejen har ret meget larm fra motorvejen?

- Støjen fra motorvejen er tiltaget ret så meget de senere år, så jeg mener ikke vi skal belastes med mere støj, skriver Bente V i et andet indlæg på Vonsild-beboernes gruppe.

I går kunne nationen! berette om voldsom vindmøllemodstand syd for Skive, hvor NRGi i samarbejde med den lokale godsejer vil stille ni 200 meter høje vindmøller op sammen med 455 hektar solceller.

Vindmøllefrygt: Ikke igen