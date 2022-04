nationen ... 22. apr. 2022 kl. 11:23 Gem artikel Gemt artikel

Våben for fem milliarder til Ukraine

I går meddelte Pentagon, at der er et specialudviklet dronesystem - plus 144.000 granater og 72 kanoner - på vej til Ukraine. I alt har USA nu støttet Ukraines militær med våben og udstyr for 23 milliarder kroner